Орбан об Украине: война бы не произошла, если бы Трамп был президентом США

"Мы сидим в машине с пустыми шинами", - сказал премьер-министр Венгрии, говоря о попытках остановить кровопролитие.

"Нужна новая стратегия, которая была бы сфокусирована на мирных переговорах, а не на попытках победить на войне. Только переговоры России и США могут остановить этот конфликт, так как Россия хочет гарантий безопасности, которые только Вашингтон может предоставить", - добавил Орбан.

По его мнению, Европейскому союзу стоит быть между сторонами, а не помогать только украинцам.

Санкции "не изменят ситуацию" и "украинцы не победят", указал премьер Венгрии.

"Чем больше Запад посылает мощное вооружение, тем дольше будет идти война", - добавил он.

По словам Орбана, "война бы не началась, если бы Дональд Трамп был президентом США, а Ангела Меркель была бы канцлером Германии".