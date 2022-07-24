Вс, 24.07.2022
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Артурс Смилга, представитель Госполиции

В Эстонии свадебное торжество с фейерверком закончилось смертью лошади

Собственники хутора Тоотси сделали тревожный пост в Facebook. Предположительно, принадлежавшая семье лошадь испугалась фейерверка со свадьбы соседей и, пытаясь убежать в состоянии паники, нанесла себе смертельные травмы, сообщает Rus.Postimees.

"Наша любимая лошадь Хыбевалге умерла в пятницу вечером. Рядом с домом на туристической ферме свадебная вечеринка закончилась фейерверком… а для нас - смертью лошади. Он умер в своем доме, в своем загоне, в своем стаде - там, где он должен быть в наибольшей безопасности", - пишет в посте Маарья Лийза Касемаа.

По словам женщины, лошадь запаниковала из-за фейерверка, застряла задней ногой между двумя деревьями и упала так, что получила смертельную травму головы.

"Я, другие хозяева животных, члены сообщества, туристы, тусовщики, организаторы мероприятий, предприниматели - мы все должны сделать выводы из этой ситуации", - говорит Касемаа.

Журналисты также связались с автором поста, чтобы узнать подробности.

"Это важный и болезненный вопрос для всех животноводов. Хотелось бы подождать еще несколько дней для более предметного обсуждения и раскрытия темы. Обстоятельства выясняются", - члены семьи пока не хотят публично говорить о печальном событии.

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