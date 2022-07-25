Аномальная жара уничтожает урожаи в Европе

Жаркое солнце обжигает плоды, и они гниют еще на ветвях деревьев. Также из-за высокой температуры воздуха медленнее растут яблони и груши.

"Большая часть фруктов сгорела и больше не представляет ценности. Эти фрукты придется утилизировать, а это огромные убытки", - сказал португальский фермер Педро Бернардес.

Аналогичная ситуация в Румынии. Из-за жары и недостаточной влажности местные фермеры опасаются, что урожай картофеля в этом году будет на 25% меньше, чем в прошлом. Картофелем засеяно более 10 тысяч гектаров земли, но только половина этих полей может регулярно орошаться искусственным способом. Картофель - это культура, для выращивания которой требуется много воды, но синоптики предупреждают, что в августе в Румынии также не ожидается значительных осадков.

Также пострадали румынские кукурузные поля. Так, в коммуне Мадараша из-за засухи полностью погибло 500 га этой культуры. Установлено, что на квадратный метр посева кукурузы требуется не менее 550 литров осадков, но за последний год их количество в области составило лишь половину от необходимого объема. В ближайшее время в этом регионе улучшение ситуации также не прогнозируется.

Тем временем в Испании бушуют лесные пожары, вызванные жарой, уничтожившие большие виноградные плантации, в результате чего ожидается, что производство вина в Испании будет значительно ниже, чем в предыдущие годы. Виноделы предупреждают, что качество алкогольного напитка также может быть ниже обычного.