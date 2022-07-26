Хорошие манеры на депозитных пунктах – на что нужно обратить внимание?

2. Помещайте в контейнеры только подходящую упаковку

Контейнеры устанавливаются возле депозитных пунктов для того, чтобы в них можно было выбросить всю пластмассовую, металлическую или стеклянную упаковку из под напитков, которую не принял таромат. К сожалению, последние месяцы показали, что жители стали выбрасывать в них бытовые и несортированные отходы – такие недобросовестные действия вредят окружающей среде, а также влияют на графики вывоза контейнеров, в результате чего возле депозитных пунктов может возникнуть беспорядок. Мы призываем заботиться о приятном окружении ради себя и других пользователей системы и использовать контейнеры возле депозитных пунктов только для утилизации упаковки, не принятой тароматом, или, например, взятых с собой картонных коробок.

3. Полностью опорожняйте сдаваемую упаковку

Один из критериев, по которым таромат принимает депозитную упаковку, – абсолютно пустая упаковка. Мы также советуем сполоснуть упаковку из-под пива, соков и сладких напитков во избежание утечки остатков в сумку, автомобиль или сам таромат, из-за чего в депозитных пунктах могут возникать неприятные запахи, в особенности в киосках под открытым небом. Тем самым вы также снизите риск испачкать датчики тароматов – если датчики пачкаются, таромат нуждается в более частом обслуживании, в свою очередь, для пользователей это означает ограничение возможностей сдать упаковку в конкретном таромате.

4. Проверьте этикетку на упаковке