Главное за 26 июля ⟩ Сильные дожди, торговля людьми и мальчик в канализационном колодце

В одной из публичных групп в социальной сети Facebook появилось видео с пьяным жителем Эстонии, который попал в аварию и разбил собственное транспортное средство, сообщает Elu24.

4 июля 10-летний мальчик в Контиолахти, Финляндия, был найден спящим в горячей машине на парковке своего дома, но произошел несчастный случай со смертельным исходом. По словам матери, она не может себя простить, передает Limon.ee.

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В нулевых было немало отдушин и культурных феноменов, ставших уже культовыми. О них и наш тест!

Приближается к завершению шестимесячный переходный период в депозитной системе, и уже с 1 августа в торговых точках смогут находиться только напитки в упаковках, маркированных латвийским депозитным знаком. За это время в обществе уже сложились привычки, связанные со сдачей депозитной упаковки, а также понемногу формируется модель поведения в депозитных пунктах.

Российский актер Эммануил Виторган с семьей проводит лето в Юрмале. При этом успевает не только отдохнуть, но и поработать. Стало известно, что он снимается в детском фильме "Ну, дедушка, погоди!".

Анастасия Удалова, возглавившая несколько лет назад обанкротившийся Dzintars, сейчас стоит перед проблемой, от решения которой зависит выживание и успех легендарной латвийской косметической компании.