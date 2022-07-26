Сегодня в центральных и восточных регионах страны ожидаются сильные дожди с грозами. Будет действовать предупреждение до утра! Об этом и не только в нашей подборке новостей.
Главное за 26 июля ⟩ Сильные дожди, торговля людьми и мальчик в канализационном колодце
Новости Латвии:
Во вторник, 26 июля, в центральных и восточных регионах страны ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Сотрудники участка Огре Рижского регионального управления Госполиции по подозрению в торговле людьми в организованной группе задержала трех человек. На протяжении нескольких месяцев эти люди использовали с целью наживы женщину, которая занималась проституцией. В данный момент в Госполиции расследуется и другой уголовный процесс против возможного организатора преступной группировки - Валии Рейне 1966 года рождения - в связи с мошенничеством в крупном объеме, совершенном против трех лиц.
В субботу, 23 июля, после 20 часов муниципальная полиция Даугавпилса получила информацию, что в районе улицы Стацияс пропал четырехлетний мальчик. После 23 часов дежурная часть Госполиции сообщила, что один из добровольцев нашел ребенка в канализационном колодце у магазина Gintaro mēbeles на улице Стадиона. Незамедлительно была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая доставила ребенка с матерью в Даугавпилсскую региональную больницу.
В тарифе АО Sadales tīkls планируется сократить переменную составляющую, но увеличить фиксированную, сообщил председатель правления компании Сандис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".
В прошлый вторник, 19 июля, в Коммерческом регистре было зарегистрировано новое предприятие под названием Liepājas metalurgs. Информация базы данных Lursoft свидетельствует, что новое предприятие - общество с ограниченной ответственностью (SIA), а не акционерное общество (AS), как это было у "оригинального" Liepājas metalurgs, сообщает агентство LETA.
.
В понедельник, 25 июля, в Кенгарагсе, на улице Маскавас, произошла авария с участием трех машин. Один из пострадавших автомобилей, ехавший по третьей полосе, вдруг оказался на первой, где врезался в барьеры, ограничивающие выезд на встречное направление, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В Латгале несовершеннолетний молодой человек без водительских прав вызвал тяжелую аварию. Он, возможно, будет вынужден отправиться в тюрьму или колонию, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Микс Индрашис, так и не перешедший играть в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) за клуб "Спартак" (Москва), должен вернуть клубу треть суммы, предусмотренной контрактом, сообщает российское спортивное издание "Чемпионат".
Главное за рубежом:
Россия после 2024 года прекратит участие в программе развития Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 26 июля, в Москве заявил новый генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.
МИД России не исключает, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы. Сейчас, несмотря на меры, введенные в ответ на российское вторжение в Украину, многие европейские страны шенгены выдают - но из-за ажиотажного спроса и взаимной высылки дипломатов получить их в визовых центрах в России очень непросто.
В одной из публичных групп в социальной сети Facebook появилось видео с пьяным жителем Эстонии, который попал в аварию и разбил собственное транспортное средство, сообщает Elu24.
4 июля 10-летний мальчик в Контиолахти, Финляндия, был найден спящим в горячей машине на парковке своего дома, но произошел несчастный случай со смертельным исходом. По словам матери, она не может себя простить, передает Limon.ee.
Интересное чтиво:
В нулевых было немало отдушин и культурных феноменов, ставших уже культовыми. О них и наш тест!
Приближается к завершению шестимесячный переходный период в депозитной системе, и уже с 1 августа в торговых точках смогут находиться только напитки в упаковках, маркированных латвийским депозитным знаком. За это время в обществе уже сложились привычки, связанные со сдачей депозитной упаковки, а также понемногу формируется модель поведения в депозитных пунктах.
Российский актер Эммануил Виторган с семьей проводит лето в Юрмале. При этом успевает не только отдохнуть, но и поработать. Стало известно, что он снимается в детском фильме "Ну, дедушка, погоди!".
Анастасия Удалова, возглавившая несколько лет назад обанкротившийся Dzintars, сейчас стоит перед проблемой, от решения которой зависит выживание и успех легендарной латвийской косметической компании.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!