Чековая лотерея дает результаты, потому что способна выявлять уклоняющихся от уплаты налогов, заключает Служба государственных доходов (VID). Кроме того, средства, предназначенные для награждения победителей лотереи, намного меньше, чем то, что впоследствии удалось собрать с пойманных компаний, сообщает TV3 Ziņas.
VID: чековая лотерея помогла выявить существование "зомби-компаний"
Из примерно 900 000 чеков, отправляемых на лотерею каждый месяц, можно выявить нескольких рискованных бизнесменов, чья бухгалтерская честность вызывает подозрения. Чеков, квитанций и счетов, зарегистрированных людьми из конкретных компаний, так много, что общая сумма их покупки больше, чем то, что сами предприниматели указали в своих декларациях и уплатили в виде налогов.
Когда Служба государственных доходов заказывает уточнение деклараций, предприниматели также платят дополнительные деньги в государственный бюджет. Миллион евро - это начало.
Представитель VID Наталья Филипович сказала: "Даже больше, еще больше. 1,46 млн в 2020 году, 1,7 млн в 2021 году. Это очень значительные суммы. Ускорение было очень большим для общепита. Как ни странно, в медицине тоже. Ускорение и в авторемонте. Эти отрасли отреагировали увеличением количества платежных документов".
VID не сразу налагает штраф за выявленные недостатки, позволяя исправить ошибку. Но нет такого снисходительного отношения к откровенно беспардонным неплательщикам налогов - чековая лотерея позволила VID получить доказательства существования так называемых "зомби-компаний". Другими словами, их экономическая деятельность приостановлена, но на самом деле они продолжают продавать товары и услуги, и выдавать поддельные чеки.
"Были случаи, когда мы получали до пяти чеков в месяц по делу об одной экономической деятельности. Это свидетельствует о том, что коммерсант очень грубо нарушил все налоговые обязательства, которые существуют. И если бы люди активно не запрашивали чеки, мы бы не узнали о них вообще. Это токсичные компании, "ходячие мертвецы". Их немного, но мы находим до десяти таких компаний в год. Тогда мы работаем с ними более интенсивно", - сказал представитель VID.
Видео: Сюжет TV3 Ziņu на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!