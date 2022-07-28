VID: чековая лотерея помогла выявить существование "зомби-компаний"

Из примерно 900 000 чеков, отправляемых на лотерею каждый месяц, можно выявить нескольких рискованных бизнесменов, чья бухгалтерская честность вызывает подозрения. Чеков, квитанций и счетов, зарегистрированных людьми из конкретных компаний, так много, что общая сумма их покупки больше, чем то, что сами предприниматели указали в своих декларациях и уплатили в виде налогов.

Когда Служба государственных доходов заказывает уточнение деклараций, предприниматели также платят дополнительные деньги в государственный бюджет. Миллион евро - это начало.

Представитель VID Наталья Филипович сказала: "Даже больше, еще больше. 1,46 млн в 2020 году, 1,7 млн ​​в 2021 году. Это очень значительные суммы. Ускорение было очень большим для общепита. Как ни странно, в медицине тоже. Ускорение и в авторемонте. Эти отрасли отреагировали увеличением количества платежных документов".

VID не сразу налагает штраф за выявленные недостатки, позволяя исправить ошибку. Но нет такого снисходительного отношения к откровенно беспардонным неплательщикам налогов - чековая лотерея позволила VID получить доказательства существования так называемых "зомби-компаний". Другими словами, их экономическая деятельность приостановлена, но на самом деле они продолжают продавать товары и услуги, и выдавать поддельные чеки.

"Были случаи, когда мы получали до пяти чеков в месяц по делу об одной экономической деятельности. Это свидетельствует о том, что коммерсант очень грубо нарушил все налоговые обязательства, которые существуют. И если бы люди активно не запрашивали чеки, мы бы не узнали о них вообще. Это токсичные компании, "ходячие мертвецы". Их немного, но мы находим до десяти таких компаний в год. Тогда мы работаем с ними более интенсивно", - сказал представитель VID.

Видео: Сюжет TV3 Ziņu на латышском языке