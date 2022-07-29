Фото ⟩ В Латвию доставлен второй новый элекропоезд

Она сообщила, что на этой неделе оставшиеся два из четырех вагонов нового электропоезда были доставлены в Ригу двумя охраняемыми грузовиками с завода Skoda Vagonka в Остраве. Подвижной состав, элементы крыши и первые два вагона электропоезда прибыли в Ригу уже на прошлой неделе.

Таким образом, на данный момент в Латвию доставлено два состава новых электропоездов. Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в конце июня.

Электропоезда везутся из Чехии автотранспортом через Польшу и Литву.

Испытания электропоездов на латвийской железнодорожной инфраструктуре планируется начать в августе.

Pasažieru vilciens получит все 32 электропоезда, полностью готовые к перевозке пассажиров, к концу 2023 года. Каждый из них будет состоять из четырех вагонов. Длина одного электропоезда - 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров.

На предприятии рассказали, что ход новых поездов будет более плавным, уровень шума в вагонах - ниже. Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, а скорость действующих поездов - до 120 километров в час.

Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлениях Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, закупка 23 новых электропоездов планируется при софинансировании из Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.

Галерея: В Латвию прибыл новый электропоезд