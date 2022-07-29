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Фото ⟩ В Латвию доставлен второй новый элекропоезд

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвию доставлен второй новый элекропоезд
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Фото: AS "Pasažieru vilciens"

В Латвию доставлен полный состав второго нового электропоезда, сообщила агентству LETA начальник отдела корпоративных отношений АО Pasažieru vilciens Сигита Звиедре.

Она сообщила, что на этой неделе оставшиеся два из четырех вагонов нового электропоезда были доставлены в Ригу двумя охраняемыми грузовиками с завода Skoda Vagonka в Остраве. Подвижной состав, элементы крыши и первые два вагона электропоезда прибыли в Ригу уже на прошлой неделе.

Таким образом, на данный момент в Латвию доставлено два состава новых электропоездов. Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в конце июня.

Электропоезда везутся из Чехии автотранспортом через Польшу и Литву.

Испытания электропоездов на латвийской железнодорожной инфраструктуре планируется начать в августе.

Pasažieru vilciens получит все 32 электропоезда, полностью готовые к перевозке пассажиров, к концу 2023 года. Каждый из них будет состоять из четырех вагонов. Длина одного электропоезда - 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров.

На предприятии рассказали, что ход новых поездов будет более плавным, уровень шума в вагонах - ниже. Расчетная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, а скорость действующих поездов - до 120 километров в час.

Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлениях Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, закупка 23 новых электропоездов планируется при софинансировании из Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.

Галерея: В Латвию прибыл новый электропоезд

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