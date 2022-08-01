В понедельник, 1 августа, вступили в силу изменения в Законе о труде, согласно которым вводится новый вид отпуска - отпуск по уходу, сообщает агентство LETA.
Вступили в силу изменения в Законе о труде: введен новый вид отпуска
Как ранее сообщили в пресс-службе парламента, теперь у работодателя есть обязанность выделять отпуск без сохранения зарплаты, если его требует работник, которому необходимо ухаживать за супругом, родителем, ребенком или другим близким членом семьи, которому по серьезным медицинским причинам необходим уход или поддержка.
Отпуск можно попросить и в случае, если необходим уход за другим лицом, проживающим в одном домашнем хозяйстве с работником.
Работник по запросу работодателя должен предоставить информацию, позволяющую убедиться в наличии серьезной медицинской причины. Отпуск выделяют на срок не больше пяти рабочих дней в течение одного года, его можно использовать и по частям.
Кроме того, сегодня в силу вступают изменения в связи с отпуском по уходу за ребенком, в том числе укрепляется право работника просить эластичных возможностей использования отпуска по уходу за ребенком.
С сегодняшнего дня продлевается и период времени, во время которого можно использовать отпуск для отца ребенка. Установлено, что этот отпуск выделяется сразу же после рождения ребенка, но не позднее, чем через шесть месяцев после него (ранее - четыре месяца). Кроме того уточнено, что у отца ребенка есть право на отпуск в размере десяти рабочих дней (ранее - десять календарных дней).
Кроме того, установлено, что в случае, если отцовство ребенка не признано или не установлено, отец ребенка умер или лишен прав на опеку, право на 10-дневный отпуск есть у другого лица, чтобы оно по просьбе матери могло заняться опекой ребенка. Работодатель может потребовать соответственные документы, чтобы выделить такой отпуск.
Чтобы не допустить раздробленности отпуска по уходу за ребенком, установлено, что его часть не может быть короче одной календарной недели.
Кроме того, сегодня вступили в силу уточнения в законе, связанные с коллективным трудовым договором, в том числе определяющие обязанность работодателя по ознакомлению работника с коллективным договором или его изменениями до его вступления в силу.
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