Вступили в силу изменения в Законе о труде: введен новый вид отпуска

Как ранее сообщили в пресс-службе парламента, теперь у работодателя есть обязанность выделять отпуск без сохранения зарплаты, если его требует работник, которому необходимо ухаживать за супругом, родителем, ребенком или другим близким членом семьи, которому по серьезным медицинским причинам необходим уход или поддержка.

Отпуск можно попросить и в случае, если необходим уход за другим лицом, проживающим в одном домашнем хозяйстве с работником.

Работник по запросу работодателя должен предоставить информацию, позволяющую убедиться в наличии серьезной медицинской причины. Отпуск выделяют на срок не больше пяти рабочих дней в течение одного года, его можно использовать и по частям.

Кроме того, сегодня в силу вступают изменения в связи с отпуском по уходу за ребенком, в том числе укрепляется право работника просить эластичных возможностей использования отпуска по уходу за ребенком.