Министерство земледелия готовится для находящихся в его ведении учреждений за 2,5 миллиона евро установить сеть пунктов зарядки электромобилей, сообщает Panorāma.
Министерство за 2,5 миллиона евро для своих нужд создаст сеть зарядок для электромобилей
Министерство за 2,5 миллиона евро для своих нужд создаст сеть зарядок для электромобилей
Министерство утверждает, что это нужно, чтобы было, где заряжать уже имеющиеся электрокары и те, которые будут приобретены в ближайшее время.
Право на строительство инфраструктуры зарядок получило предприятие Reck, реальным выгодоприобретателем которого является сестра политика от Национального объединения Рихарда Колса.
KNAB признаков конфликта интересов не усматривает.
Частные машины использовать пункты зарядки не смогут, так как в таком случае министерство должно будет стать торговцем электричеством.
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