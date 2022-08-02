Поезд с грузом щепы едет в Польшу, а не в Беларусь

В Twitter было опубликовано фото, на котором виден поезд с грузом щепы. Фото вызвало широкую дискуссию о пункте назначения состава.

Tātad, Indra. 302 km no Rīgas, tieši pie robežas ar Baltkrieviju. Stāvu tur uz gājēju tilta pāri dzelzceļam un skatos, kā apakšā brauc preču vilciens. Redzu vagonus, pilnus ar šķeldu un jūtu, kā man sāk augt ēzeļa ausis. pic.twitter.com/RpTDhHBmbx — žanete eglīte (@zhanett) July 31, 2022

Latvijas dzelzceļš указывает, что поезд направляется из Латвии в Польшу. Кроме того, предприятие пояснило TVNET, что маршрут, по которому груз поставляется на конечную станцию, устанавливает клиент - заказчик груза.

На решение заказчика груза влияют несколько значительных факторов - длина маршрута перевозки груза от места его получения до конечной станции, скорость доставки, стоимость инфраструктуры и других услуг, соответствие железнодорожной инфраструктуры, или ширины рельсов (1435 мм или 1520 мм), на протяжении всего маршрута, наличие или отсутствие терминалов по перевалке соответствующих грузов на каждом из возможных маршрутов и другие факторы.

"На решение клиента о перевозке сыпучих грузов, например щепы, по маршруту из Латвии в Польшу может повлиять и то, что в Польше рельсы европейской ширины (1435 мм), а потому груз перед прибытием в эту страну необходимо перегрузить или, если этого не хочется делать или нет такой возможности, можно сменить колесные пары подвижного состава. На литовско-польском пограничном пропускном пункте терминал для сыпучих грузов не создан, в свою очередь на границе Беларуси и Польши такой есть", - утверждает Latvijas dzelzceļš.

Дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš LDZ CARGO после принятия клиентом решения об осуществлении перевозки груза по конкретному маршруту запрашивает согласование на перевозку по железной дороге соответствующей соседней страны, в тесном сотрудничестве с таможенным управлением Службы госдоходов осуществляет все необходимые процедуры, чтобы убедиться в соответствии грузов санкционным и прочим правовым актам, и в случае согласования и соответствия осуществляет перевозку грузов по территории Латвии согласно с избранным клиентом маршрутом до латвийской пограничной станции (в данном случае, осуществляя перевозку из Резекне в Даугавпилс).