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Поезд с грузом щепы едет в Польшу, а не в Беларусь

TVNET rus.tvnet.lv
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Поезд с грузом щепы едет в Польшу, а не в Беларусь
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Фото: twitter

В соцсетях опубликован пост с фотографией, на котором виден поезд с грузом щепы, который проезжает через железнодорожную станцию "Индра" в Даугавпилсе. Автор поста указал, что поезд направился в сторону латвийско-белорусской границы. Предприятие Latvijas dzelzceļš отмечает, что поезд движется из Латвии в Польшу.

В Twitter было опубликовано фото, на котором виден поезд с грузом щепы. Фото вызвало широкую дискуссию о пункте назначения состава.

Latvijas dzelzceļš указывает, что поезд направляется из Латвии в Польшу. Кроме того, предприятие пояснило TVNET, что маршрут, по которому груз поставляется на конечную станцию, устанавливает клиент - заказчик груза.

На решение заказчика груза влияют несколько значительных факторов - длина маршрута перевозки груза от места его получения до конечной станции, скорость доставки, стоимость инфраструктуры и других услуг, соответствие железнодорожной инфраструктуры, или ширины рельсов (1435 мм или 1520 мм), на протяжении всего маршрута, наличие или отсутствие терминалов по перевалке соответствующих грузов на каждом из возможных маршрутов и другие факторы.

"На решение клиента о перевозке сыпучих грузов, например щепы, по маршруту из Латвии в Польшу может повлиять и то, что в Польше рельсы европейской ширины (1435 мм), а потому груз перед прибытием в эту страну необходимо перегрузить или, если этого не хочется делать или нет такой возможности, можно сменить колесные пары подвижного состава. На литовско-польском пограничном пропускном пункте терминал для сыпучих грузов не создан, в свою очередь на границе Беларуси и Польши такой есть", - утверждает Latvijas dzelzceļš.

Дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš LDZ CARGO после принятия клиентом решения об осуществлении перевозки груза по конкретному маршруту запрашивает согласование на перевозку по железной дороге соответствующей соседней страны, в тесном сотрудничестве с таможенным управлением Службы госдоходов осуществляет все необходимые процедуры, чтобы убедиться в соответствии грузов санкционным и прочим правовым актам, и в случае согласования и соответствия осуществляет перевозку грузов по территории Латвии согласно с избранным клиентом маршрутом до латвийской пограничной станции (в данном случае, осуществляя перевозку из Резекне в Даугавпилс).

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