Обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Янис Адамсонс в виде военной пенсии от России в прошлом году получил 8400 евро, свидетельствует декларация должностного лица депутата за прошлый год, сообщает агентство LETA.
Россия за год в виде военной пенсии выплатила обвиняемому в шпионаже Адамсонсу 8400 евро
В период с 2009 по 2020 годы он в целом в виде российской военной пенсии получил 88 349 евро.
В виде латвийской пенсии Адамсонс в прошлом году получил 11 184 евро, в виде пособия - 2355 евро, а в виде депутатской зарплаты - 13 319 евро.
По подозрению в шпионаже Адамсонс был задержан в июле 2021 года. После задержания к политику применили заключение под стражу. 17 декабря прошлого года суд Видземского предместья Риги продлил для него эту меру пресечения, однако дал возможность заплатить залог в размере 30 000 евро, чтобы он мог выйти на свободу.
5 января залог был внесен и Адамоснса освободили. После этого политику были установлены дополнительные меры безопасности, в том числе ему запретили исполнять обязанности депутата Сейма.
Адамсонс обвиняется по трем статьям - шпионаж, мошенничество в небольшом объеме и приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию без соответственного разрешения.
После ареста Адамсонс решил выйти из партии и парламентской фракции "Согласия", однако не сложил мандат депутата Сейма.
В советское время Адамсонс занимал различные посты в Военно-морском флоте. После восстановления независимости Латвии Адамсонс был как заместителем командира морских сил Латвии, так и командиром бригады погранохраны.
Галерея: Янис Адамсонс в суде
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