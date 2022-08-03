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RNP: долги жителей за отопление составляют миллионы евро

rus.tvnet.lv/LETA
RNP: долги жителей за отопление составляют миллионы евро
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Батарея отопления
Батарея отопления Фото: Edijs Pālens/LETA

Долг клиентов ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) за тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне достиг 3,9 млн евро, сообщил агентству LETA представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

Он отметил, что важнейшей задачей RNP на данный момент является снижение задолженности, чтобы не пришлось откладывать подключение отопления в предстоящем сезоне. Продолжается активная работа по сокращению долга.

По словам председателя правления RNP Роналда Нейманиса, нынешняя геополитическая ситуация, которая сопровождается стремительным ростом цен на энергоресурсы, является вызовом для поставщиков тепла и управляющих зданиями, но это проблема и для всех жителей страны.

28 июля Минэкономики внесло на повторное рассмотрение проект правил правительства об условиях поставки и использования тепловой энергии. Он выразил надежду, что правила вступят в силу с началом отопительного сезона.

"Осознавая риски, связанные с отопительным сезоном, мы надеемся, что программа господдержки облегчит возможность жителей оплачивать услуги", - сказал председатель правления RNP.

По словам Лейшкалнса, в тех случаях, когда возникли финансовые трудности и нет возможности оплатить счета вовремя, RNP предлагает обращаться в социальную службу.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному информационному телефону департамента благосостояния Рижской думы 80005055, в рабочие дни - по информационному телефону Рижской социальной службы 67105048. Актуальная информация доступна и на сайте ld.riga.lv.

Как отметил Лейшкалнс, платежная дисциплина клиентов RNP улучшается третий год подряд. Улучшение продолжается и в этом году, несмотря на повышение цен на услуги. В июне платежная дисциплина улучшилась на 2%, а по сравнению с июнем 2020 года - на 10%.

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