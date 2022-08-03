RNP: долги жителей за отопление составляют миллионы евро

Он отметил, что важнейшей задачей RNP на данный момент является снижение задолженности, чтобы не пришлось откладывать подключение отопления в предстоящем сезоне. Продолжается активная работа по сокращению долга.

По словам председателя правления RNP Роналда Нейманиса, нынешняя геополитическая ситуация, которая сопровождается стремительным ростом цен на энергоресурсы, является вызовом для поставщиков тепла и управляющих зданиями, но это проблема и для всех жителей страны.

28 июля Минэкономики внесло на повторное рассмотрение проект правил правительства об условиях поставки и использования тепловой энергии. Он выразил надежду, что правила вступят в силу с началом отопительного сезона.

"Осознавая риски, связанные с отопительным сезоном, мы надеемся, что программа господдержки облегчит возможность жителей оплачивать услуги", - сказал председатель правления RNP.

По словам Лейшкалнса, в тех случаях, когда возникли финансовые трудности и нет возможности оплатить счета вовремя, RNP предлагает обращаться в социальную службу.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному информационному телефону департамента благосостояния Рижской думы 80005055, в рабочие дни - по информационному телефону Рижской социальной службы 67105048. Актуальная информация доступна и на сайте ld.riga.lv.

Как отметил Лейшкалнс, платежная дисциплина клиентов RNP улучшается третий год подряд. Улучшение продолжается и в этом году, несмотря на повышение цен на услуги. В июне платежная дисциплина улучшилась на 2%, а по сравнению с июнем 2020 года - на 10%.