В Латвию вернулась долгожданная летняя погода. Завтра температура воздуха поднимется до +30 градусов. В стране объявлено желтое предупреждение. Рассказываем о главном за 3 августа в подборке новостей RUS TVNET.
Главное за 3 августа ⟩ +30 градусов, пособия на отопительный сезон и смерть Андрея Рубина
Новости Латвии:
Министерство благосостояния предлагает ввести меры поддержки в этот отопительный сезон с 1 октября текущего года по 30 апреля следующего года, свидетельствует проект поправок к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы. Согласно законопроекту, государственные пособия пенсионерам, инвалидам и лицам, потерявшим кормильца, предусмотрены на период с 1 ноября текущего года по 31 мая 2023 года, а выплата начнется в ноябре.
В возрасте 43 лет ушёл из жизни бывший футболист сборной Латвии Андрей Рубин. Об этом в среду, 3 августа, сообщает Латвийская футбольная федерация (LFF).
Объявлено желтое предупреждение о том, что в четверг, 4 августа, температура воздуха в Латвии может подняться до +30 градусов, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во вторник, 2 августа, вскоре после 22:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от очевидца, который пояснил, что житель жилого дома в микрорайоне Браса вывесил флаг ВДВ России из окна четвертого этажа. На место происшествия был направлен ближайший патруль муниципальной полиции.
В условиях стремительного и пока непредсказуемого роста цен на энергоносители больницы предупреждают о неизбежных трудностях покрытия стремительно растущих расходов. Председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс сообщил программе TV3 900 sekundes, что допускается возможность сокращения количества приемов пищи для больных в стационарах.
В повседневном движении автомобилистам приходится сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями. В том числе и такими, в которых возникают разногласия с другими водителями.
Государственная инспекция труда (VDI) начала процедуру прекращения трудовых правоотношений с бывшим депутатом Европарламента Андреем Мамыкиным, выяснило агентство LETA в инспекции.
Государственная полиция начала административный процесс в связи с празднованием Дня десантника российской армии в Риге, в Московском форштадте, и просит очевидцев передать в полицию видео- или фотодоказательства празднования.
Latvijas Avīze сообщает, что суд Видземского предместья города Риги признал двух бывших работников Рижской муниципальной полиции Айгарса Трулиса и Элину Йостиню виновными в сутенерстве и коррупционной деятельности, направленной на сокрытие этого преступления.
Партия "Согласие" "осуждает вторжение России в Украину", но "в силу ряда обстоятельств" считает заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм, "провокационным", поэтому не будет принимать участие в голосовании в Сейме, сообщила партия.
Российский юморист Максим Галкин и его жена Алла Пугачева, которые сейчас находятся в Юрмале, не только побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, но также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Главное за рубежом:
В ходе расследования убийства девятилетней гражданки Литвы Лилии Валютите рассматривается и вероятность мести. В свою очередь знакомый подозреваемого Дейвидаса Скебаса Андрюс указывает, что убийца казался "милым человеком", пишет Apollo.lv со ссылкой на портал 15min.
В ходе спорного визита на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила в парламенте и встретилась с руководителями местной администрации.
В Московской области днем 3 августа произошел пожар на складе российского интернет-магазина Ozon, расположенного в селе Петровское в Истринском районе. В компании заявили, что возгорание возникло на складе, пишет "Медуза".
На похоронах украинского солдата Александра, погибшего на войне, между священниками Русской православной церкви и Украинской православной церкви произошла очень необычная драка, сообщает издание Vice World News.
В Литве подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Россия впервые заявила, что США напрямую вовлечены в конфликт в Украине. Поводом стало интервью украинского генерала британскому изданию, в котором тот упомянул об американских HIMARS и информации, которая используется для наведения этой системы залпового огня на российские цели в Украине.
Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале несколько фотографий бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сделанных в больнице.
Интересное чтиво:
Райтис Кикустс берет со стола черную модельку машинки Jaguar и показывает мне: "У меня такой же настоящий есть. Семь лет стоял, скажем так, где-то под деревом. С годами удалось отреставрировать, теперь на нем и ездить можно". Настоящий Jaguar, который Кикустс много лет чинил собственными руками, осталось только покрасить в черный цвет. "Машины со мной с детства. Взять сломанную и попробовать починить - такое хобби", - говорит он. Теперь его окружает огромное количество отреставрированных исторических машин - но уже не только своих. Кикустс - управляющий Inženieru arsenāls, старинным зданием на территории крепости Даугавпилса, которое откроется осенью в новом качестве - как центр техники и индустриального дизайна.
"Все, в принципе, неожиданно и спонтанно происходит", - отметил в начале нашей беседы латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис. В эксклюзивном комментарии для RUS TVNET артист не стал скрывать, что ему сказала Алла Пугачева во время последней встречи.
Кажется, что за полетом Нэнси Пелоси в Тайвань следили чуть ли не все пользователи соцсетей. Собрали реакции!
Хоккеист сборной Латвии Рихард Букартс во время интервью в подкасте Pa pāris kausiem обсудил переход Яниса Калниньша и Николая Елисеева в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
С беспокойством ожидая счетов за отопление и электроэнергию, многие люди предусмотрительно готовят запасы на зиму, поэтому актуальным становится вопрос - где купить овощи и фрукты по приемлемой цене? Портал Receptes.lv рассказывает, что предлагает покупателям Рижский ночной рынок и действительно ли там делать покупки выгоднее, чем в супермаркетах.
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