Главное за 3 августа ⟩ +30 градусов, пособия на отопительный сезон и смерть Андрея Рубина

Райтис Кикустс берет со стола черную модельку машинки Jaguar и показывает мне: "У меня такой же настоящий есть. Семь лет стоял, скажем так, где-то под деревом. С годами удалось отреставрировать, теперь на нем и ездить можно". Настоящий Jaguar, который Кикустс много лет чинил собственными руками, осталось только покрасить в черный цвет. "Машины со мной с детства. Взять сломанную и попробовать починить - такое хобби", - говорит он. Теперь его окружает огромное количество отреставрированных исторических машин - но уже не только своих. Кикустс - управляющий Inženieru arsenāls, старинным зданием на территории крепости Даугавпилса, которое откроется осенью в новом качестве - как центр техники и индустриального дизайна.