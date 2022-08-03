Женщина по имени Инга пережила неприятную встречу с неизвестным мужчиной во вторник, 2 августа. Около 22:00 она приехала в Межапарк за дочерью. Инга остановилась в проулке, но внезапно в ее машину попытался сесть навязчивый мужчина, сообщает передача Bez Tabu.
"У меня началась паника": в Межапарке незнакомец пытался сесть в машину женщины
Женщина написала, что в связи с запланированными на эти выходные, 5 и 6 августа, на Большой эстраде Межапарка концертами Dziesma dejo. Deja skan репетиция участников, в числе которых и ее дочь, проходила вечером 2 августа. Репетиция закончилась около 22:00 - в это время Инга приехала на машине, чтобы забрать ожидавшую ее дочь, и остановилась в проулке.
"Вдруг откуда ни возьмись появился мужчина и начал стучать в мое окно, чтобы я впустила его", - рассказала Инга и добавила, что не обращала внимания на незваного гостя и продолжала ждать дочь. Через некоторое время мужчина успокоился и направился к стоявшей более чем в десяти метрах компании, но долго там не задержался и снова вернулся к Инге.
"Через некоторое время мужчина снова подошел к моей машине и начал дергать дверь, чтобы я впустила его! У меня началась паника, я не знала, что делать, я боялась заводить машину, потому что думала, что дверь откроется автоматически! Он дергал дверь более интенсивно! Я уже собиралась звонить в полицию, но тут он снова вернулся в компанию - я быстро завела машину и уехала", - рассказывает женщина о неприятной встрече.
По ее мнению, полиции необходимо усилить патрулирование территории Межапарка и его окрестностей не только во время крупных мероприятий, но и во время репетиций, так как в них по-прежнему участвуют дети и длятся они до полуночи. "Я не хочу представлять, что было бы, если бы моя дочь пришла ко мне", - говорит Инга.
TV3 связался с главным специалистом по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Томом Садовскисом, который в беседе неоднократно подчеркнул, что о таких случаях нужно сразу же сообщать ответственным службам в момент происшествия.
Полицейские каждый день патрулируют множество мест, но получив сообщение о том, что где-то произошел неприятный инцидент, они смогут уделить больше внимания этой "горячей точке".
В то же время Садовскис указывает, что полиция не может всегда и всюду направлять такие же силы, которые привлекаются к более масштабным мероприятиям. Дополнительные ресурсы на мониторинг места обычно привлекаются в тех случаях, когда на месте находится больше людей, то есть не только участники мероприятия, но и посетители. Поэтому и в этот раз ожидается, что полиция усилит контроль за территорией Межапарка во время предстоящих в выходные концертов.
Что касается фиксации события на видео и фото, то с такими доказательствами всегда есть смысл обратиться в полицию. Однако, как подчеркивает Садовскис, эффективнее всего было бы вызвать полицию на место происшествия, чтобы сотрудники сразу же проверили подозрительного человека.
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