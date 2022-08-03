"У меня началась паника": в Межапарке незнакомец пытался сесть в машину женщины

По ее мнению, полиции необходимо усилить патрулирование территории Межапарка и его окрестностей не только во время крупных мероприятий, но и во время репетиций, так как в них по-прежнему участвуют дети и длятся они до полуночи. "Я не хочу представлять, что было бы, если бы моя дочь пришла ко мне", - говорит Инга.

TV3 связался с главным специалистом по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Томом Садовскисом, который в беседе неоднократно подчеркнул, что о таких случаях нужно сразу же сообщать ответственным службам в момент происшествия.

Полицейские каждый день патрулируют множество мест, но получив сообщение о том, что где-то произошел неприятный инцидент, они смогут уделить больше внимания этой "горячей точке".

В то же время Садовскис указывает, что полиция не может всегда и всюду направлять такие же силы, которые привлекаются к более масштабным мероприятиям. Дополнительные ресурсы на мониторинг места обычно привлекаются в тех случаях, когда на месте находится больше людей, то есть не только участники мероприятия, но и посетители. Поэтому и в этот раз ожидается, что полиция усилит контроль за территорией Межапарка во время предстоящих в выходные концертов.

Что касается фиксации события на видео и фото, то с такими доказательствами всегда есть смысл обратиться в полицию. Однако, как подчеркивает Садовскис, эффективнее всего было бы вызвать полицию на место происшествия, чтобы сотрудники сразу же проверили подозрительного человека.