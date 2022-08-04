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Передача: VID сможет наказывать компании за необоснованно низкие зарплаты

TVNET/Panorāma rus.tvnet.lv
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Передача: VID сможет наказывать компании за необоснованно низкие зарплаты
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Здание СГД
Здание СГД Фото: Ieva Lūka / LETA

На рассмотрение Сейма могут быть представлены поправки, согласно которым Служба государственных доходов (VID) может ввести новый подход к налоговому администрированию.

Это затронет компании, где зарплата сотрудников ниже средней в отрасли, сообщает передача Panorama. Если предприятия не могут обосновать, почему они платят работникам более низкую заработную плату, VID сможет выставить им налоговые счета.

Например, если VID посчитает, что ресторан в центре Риги платит своим сотрудникам зарплату, которая значительно ниже, чем в среднем по отрасли, в компанию будет направлено уведомление, в котором попросят обосновать, почему выплачивается именно такая зарплата. Если компания не сможет обосновать это, VID выставит налоговый счет, который компания должна будет оплатить.

Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов также выступает за регулирование отрасли, но надеется на понимание контролирующих органов.

Видео: Сюжет передачи Panorama на латышском языке

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