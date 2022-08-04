Передача: VID сможет наказывать компании за необоснованно низкие зарплаты

Это затронет компании, где зарплата сотрудников ниже средней в отрасли, сообщает передача Panorama. Если предприятия не могут обосновать, почему они платят работникам более низкую заработную плату, VID сможет выставить им налоговые счета.

Например, если VID посчитает, что ресторан в центре Риги платит своим сотрудникам зарплату, которая значительно ниже, чем в среднем по отрасли, в компанию будет направлено уведомление, в котором попросят обосновать, почему выплачивается именно такая зарплата. Если компания не сможет обосновать это, VID выставит налоговый счет, который компания должна будет оплатить.

Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов также выступает за регулирование отрасли, но надеется на понимание контролирующих органов.

Видео: Сюжет передачи Panorama на латышском языке

.@vid_gov gatavojas ieviest jaunu nodokļu administrēšanas pieeju. Būtiskas izmaiņas skars uzņēmumus, kur darbiniekiem maksā mazāk par nozarē vidējo. Šādi uzņēmumi uzreiz nonāks Valsts ieņēmumu dienesta redzeslokā. pic.twitter.com/gmNc5twPts — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 4, 2022