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За минувшие сутки выявлено 1605 новых случаев Covid-19. Умер человек в возрасте до 49 лет

rus.tvnet.lv
За минувшие сутки выявлено 1605 новых случаев Covid-19. Умер человек в возрасте до 49 лет
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Солнечный день. Иллюстративное фото
Солнечный день. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1605 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входил в возрастную группу от 40 до 49 лет. Он был вакцинирован. 

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос и составил 986,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4667 лабораторных тестов на Covid-19, 34,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 654 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 951 заболевший был вакцинирован.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 871 181 человека.

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