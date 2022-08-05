За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1605 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки выявлено 1605 новых случаев Covid-19. Умер человек в возрасте до 49 лет
За минувшие сутки выявлено 1605 новых случаев Covid-19. Умер человек в возрасте до 49 лет
Умерший входил в возрастную группу от 40 до 49 лет. Он был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос и составил 986,2 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4667 лабораторных тестов на Covid-19, 34,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 654 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 951 заболевший был вакцинирован.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 871 181 человека.
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