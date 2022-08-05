За минувшие сутки выявлено 1605 новых случаев Covid-19. Умер человек в возрасте до 49 лет

Умерший входил в возрастную группу от 40 до 49 лет. Он был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос и составил 986,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4667 лабораторных тестов на Covid-19, 34,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 654 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 951 заболевший был вакцинирован.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 871 181 человека.