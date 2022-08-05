Партии узнали свои номера на выборы в 14-й Сейм, первый - у "Нового Единства"

Второй номер достался Русскому союзу Латвии, третий - Союзу зеленых и крестьян, четвертый - списку "Слуги народа за Латвию", пятый - "Суверенной власти", шестой - Христианско-прогрессивной партии, седьмой - "Согласию".

Партия "За стабильность!" в выборах будет участвовать под восьмым номером, "Сила народной власти" - под девятым, "Едины для Латвии" - под десятым, Национальное объединение - под 11-м, "Латвия на первом месте" - под 12-м, "Консервативные" - под 13-м.

14-й номер в ходе жеребьевки получила партия "Каждому и каждой", 15-й - "Прогрессивные", 16-й - "Для развития/За!", 17-й - "Объединение за Латвию", 18-й - "Объединенный список - Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов и Лиепайская партия".

Выборы Сейма состоятся 1 октября.