Фото ⟩ "Люди хватают все": в Таллинне магазин поразил жителей распродажей

Немецкая сеть розничной торговли Lidl в Таллинне планирует построить новый магазин, который заменит магазин Rimi.

Фото: магазин в Таллинне поразил жителей распродажей

Rimi в одном районе Таллинна будет закрыт 7 августа, в 18:00. С 2 августа в магазине имеются хорошие предложения - скидка в 30% для многих домашних товаров, замороженных пищевых продуктов, алкоголя и консервов. 5 августа все товары продавались уже на 70% дешевле.

В результате многие жители Таллинна отправились посетить магазин.

"Полное безумие! Ажиотаж. Люди, наверное, собирают все то, что в другом месте никогда не купили бы, но поскольку цены такие низкие, работает только одна мысль - надо взять", - рассказывает жительница Таллинна.

Магазин 5 августа был открыт в 8 утра, и в то время многие уже стояли в очереди.

"Очередь тянулась вдоль всего здания, от одного конца магазина до другого. От сильного алкоголя осталось только несколько напитков", - рассказывает читатель.

На фотографиях видно, что стенды в основном пусты, но в очередях по-прежнему много людей.