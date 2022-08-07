Рижский порт встретит 10-миллионного пассажира

Круизный сезон 2022 года в Рижском порту обещает рекордное количество заходов круизных судов - более 100, что на четверть больше, чем в последний полный круизный сезон 2019 года. Из них 13 кораблей в этом сезоне заходят в Ригу впервые, а около 20 круизных лайнеров находились или будут находиться в Риге более одного дня.

В июле этого года также был зарегистрирован месячный рекорд по количеству принятых судов в истории Рижского порта - за один месяц в порту было принято и обслужено 30 круизных судов. Всего за семь месяцев было зарегистрировано 63 визита круизных лайнеров, доставивших в Ригу 42 880 пассажиров, в основном из Германии (18 400), США (9 700), Великобритании (2 700), Швеции (1 500) и Канады (1 000)..

В первом полугодии в Рижском порту побывало 33 круизных судна, из них 22 в июне. Семь круизных лайнеров впервые вошли в порт. В первые месяцы круизного сезона Ригу посетило 19 700 туристов из 91 страны. Традиционно наибольшее количество туристов приехало из Германии - 10 100 человек, США - 4 200 человек и Великобритании - 1 100 человек.