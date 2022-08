Рижский порт встретит 10-миллионного пассажира

Самым большим круизным лайнером по полной массе или общей грузоподъемности корабля (138 194 тонны, 311 метров) был Voyager of the Seas, впервые посетивший Ригу в этом году, а самым большим кораблем по длине был Celebrity Silhouette (319 метров), который Ригу посетил в 2017 году. По количеству доставленных за один раз пассажиров лидирует Costa Pacifica с 3 523 пассажирами. C 2011 года судно заходило в Рижский порт 37 раз, доставив 115 700 пассажиров.