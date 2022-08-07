Поддержка предпринимателей во время кризиса: в коалиции единогласия нет

Представитель Национального объединения Александр Кирштейнс выразил полную поддержку инициативам предпринимателей. По его мнению, ЕС навязывает "зеленый курс" чрезмерно обременительной налоговой политикой. Депутат назвал дизельное топливо самым дешевым и эффективным видом энергии, потому что "половину или даже больше его цены составляют налоги, а не реальная себестоимость".

Представитель "Консервативных" в бюджетной комиссии Рейнис Знотиньш подчеркнул, что в первую очередь необходимо сделать так, чтобы газа хватило всем - и жителям, и предпринимателям. По его словам, "Консервативные" пять лет доказывали, что терминал сжиженного газа должен быть построен, но партия премьер-министра и партия, возглавляющая Министерство экономики, выступили против. "Премьер-министр и министр экономики должны объяснить, почему они возражали, и теперь ходят слухи, что [газа] может не хватить, скажем, для предпринимателей", - сказал Знотиньш.

Депутат считает, что можно было бы внедрить инструменты поддержки и для предпринимателей, чтобы облегчить предстоящий отопительный сезон. Предложение о снижении акцизного налога на топливо также можно было бы оценить, считает он. С другой стороны, попытки снизить НДС на продукты питания пока показали, что это неэффективный способ снижения цен.