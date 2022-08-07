У политиков правящей коалиции нет единой позиции по поводу того, насколько следует поддерживать предпринимателей в условиях кризиса - большинство считают, что меры поддержки нужны, однако есть и мнение, что предприниматели должны приспосабливаться и "подстраиваться под мир".
Поддержка предпринимателей во время кризиса: в коалиции единогласия нет
"На мой взгляд, государство и предприниматели должны договориться об одном - что в краткосрочной перспективе, конечно, нужна какая-то поддержка, а в долгосрочной мир меняется, и нужно меняться вместе с ним", - заявил представитель "Для развития/За" Мартиньш Бондарс.
Политик считает, что у государства и бизнесменов должен быть совместный план, потому что газ в будущем закончится и будет дорожать все больше, но "Латвия имеет фантастическую возможность подумать об использовании возобновляемых источников энергии".
Бондарс категорически против снижения акциза на топливо и ставки НДС на продовольственные товары - он считает, что это невозможно в условиях высокой инфляции. Рост цен уже и сейчас большой, но у общества есть ресурсы, поэтому дополнительная поддержка нужна не всем. "Для социально незащищенных групп - да, но только адресные пособия", - считает депутат.
По мнению представителя "Нового Единства" Айнара Латковскиса, "любое законное предложение" о поддержке групп жителей или предпринимателей заслуживает обсуждения. Правительство должно выслушать и оценить эти предложения, считает политик, в том числе о снижении налогов на топливо и продукты питания.
Представитель Национального объединения Александр Кирштейнс выразил полную поддержку инициативам предпринимателей. По его мнению, ЕС навязывает "зеленый курс" чрезмерно обременительной налоговой политикой. Депутат назвал дизельное топливо самым дешевым и эффективным видом энергии, потому что "половину или даже больше его цены составляют налоги, а не реальная себестоимость".
Представитель "Консервативных" в бюджетной комиссии Рейнис Знотиньш подчеркнул, что в первую очередь необходимо сделать так, чтобы газа хватило всем - и жителям, и предпринимателям. По его словам, "Консервативные" пять лет доказывали, что терминал сжиженного газа должен быть построен, но партия премьер-министра и партия, возглавляющая Министерство экономики, выступили против. "Премьер-министр и министр экономики должны объяснить, почему они возражали, и теперь ходят слухи, что [газа] может не хватить, скажем, для предпринимателей", - сказал Знотиньш.
Депутат считает, что можно было бы внедрить инструменты поддержки и для предпринимателей, чтобы облегчить предстоящий отопительный сезон. Предложение о снижении акцизного налога на топливо также можно было бы оценить, считает он. С другой стороны, попытки снизить НДС на продукты питания пока показали, что это неэффективный способ снижения цен.
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