Большинству латвийцев из-за роста цен приходится менять свои привычки

Ожидая, что рост цен на товары и услуги продолжится и в дальнейшем, люди, желая сэкономить, планируют отказаться от развлечений, сократить суммы, которые направляют на накопления, больше работать или продать неиспользуемые вещи.

Согласно данным опроса, 84% населения в настоящее время могут покупать привычные продукты питания, а 74% - оплачивать счета. Менее половины респондентов отметили, что еще могут позволить себе покупать новую одежду и кофе в кафе. Треть опрошенных указали, что могут позволить себе и посещение кафе, и покупку новой одежды, но не хотят тратить на это деньги.

40% респондентов не могут позволить себе купить новый телефон или крупную бытовую технику. Почти у такого же количества людей деньги на эти цели есть, но они не хотят их тратить.

Около половины населения в настоящее время не могут позволить себе поездки за границу, а 75% - покупку нового автомобиля.