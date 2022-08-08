Большинство жителей Латвии в настоящее время еще могут позволить себе покупать привычные повседневные товары, но в последнее время многие вынуждены менять свои привычки, свидетельствует опрос, проведенный компанией Kantar.
Большинству латвийцев из-за роста цен приходится менять свои привычки
Ожидая, что рост цен на товары и услуги продолжится и в дальнейшем, люди, желая сэкономить, планируют отказаться от развлечений, сократить суммы, которые направляют на накопления, больше работать или продать неиспользуемые вещи.
Согласно данным опроса, 84% населения в настоящее время могут покупать привычные продукты питания, а 74% - оплачивать счета. Менее половины респондентов отметили, что еще могут позволить себе покупать новую одежду и кофе в кафе. Треть опрошенных указали, что могут позволить себе и посещение кафе, и покупку новой одежды, но не хотят тратить на это деньги.
40% респондентов не могут позволить себе купить новый телефон или крупную бытовую технику. Почти у такого же количества людей деньги на эти цели есть, но они не хотят их тратить.
Около половины населения в настоящее время не могут позволить себе поездки за границу, а 75% - покупку нового автомобиля.
"Длительная, неожиданно высокая инфляция вынуждает население менять привычки и пересматривать потребительскую корзину, меняя приоритеты. Это всегда неприятно. Кроме того, следует считаться с тем, что тяжелый этап еще впереди. Изменения продолжатся и усилятся и в тех группах, где спрос, казалось бы, еще высокий", - прокомментировал результаты опроса экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис.
Данные опроса показывают, что более 60% жителей изменили свои привычки и сократили расходы, выбирая более дешевые товары, а также уменьшая расходы в целом - меньше ездят на машине, больше ходят пешком, реже питаются вне дома. Около 25% населения привычки еще не изменили, но планируют это сделать, и только небольшая часть населения пока не намерена менять свои привычки.
39% респондентов были вынуждены снизить сумму, которую выделяют для сбережений, а 36% уже начали использовать свои накопления, чтобы покрыть ежедневные расходы. 38% опрошенных были вынуждены полностью отказаться от некоторых вещей, например, посещения спортивных залов и СПА. В свою очередь треть населения теперь чаще посещает магазины одежды, бывшей в употреблении.
Чтобы увеличить доходы, примерно четверть опрошенных уже сейчас работают больше часов или нашли дополнительную работу. Еще 40% рассматривают такую возможность в будущем. В свою очередь более 60% начали продавать свои вещи или планируют это делать.
Опрос в сотрудничестве с SEB banka компания Kantar провела в июне этого года, в нем приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.
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