Компенсация роста цен на энергоносители и Rail Baltica: состоится заседание правительства

"Переговоры [о поддержке предпринимателей] уже начались. На этой неделе мы продолжим, и я надеюсь, что на новой неделе мы сможем договориться о том, как помочь нашему бизнесу и в этих сложных условиях. Это потребует немного больше средств, но если мы сохраним конкурентоспособность наших компаний, они смогут продолжать работать, нанимать людей и платить налоги, и эти вложения окупятся для нас как государства и налогоплательщиков", - сказал Кариньш.