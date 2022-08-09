Во вторник, 9 августа, после трехнедельного перерыва состоится заседание правительства.
Компенсация роста цен на энергоносители и Rail Baltica: состоится заседание правительства
Главным вопросом заседания станет частичная компенсация роста цен на энергоносители для населения.
Министерство экономики и Министерство благосостояния подготовили правила, в которых подробно определены условия получения поддержки домохозяйствам для компенсации роста цен на энергоносители, в том числе домохозяйствам, использующим дрова и древесные брикеты для отопления, и улучшенный механизм поддержки потребителей природного газа.
Предлагается установить период поддержки с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Общий объем мер, включенных в пакет, планируется увеличить с первоначальных 350 до 430 млн евро.
Сегодня на заседании правительства может быть рассмотрен и закон о проекте Rail Baltica, который призван предотвратить предъявление к проекту несоразмерных и неадекватных требований.
Также планируется принять решение о расторжении соглашения между правительствами Латвии и России о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Вопрос о поддержке предпринимателей будет рассмотрен на следующей неделе
Вопрос о поддержке предпринимателей в условиях роста цен на энергоресурсы правительство рассмотрит на следующей неделе, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш Латвийскому радио.
Он сообщил, что коалиция начнет более активные дискуссии о господдержке предпринимателей после того, как достигнет окончательного соглашения о поддержке домохозяйств, что, как ожидается, произойдет сегодня.
"Переговоры [о поддержке предпринимателей] уже начались. На этой неделе мы продолжим, и я надеюсь, что на новой неделе мы сможем договориться о том, как помочь нашему бизнесу и в этих сложных условиях. Это потребует немного больше средств, но если мы сохраним конкурентоспособность наших компаний, они смогут продолжать работать, нанимать людей и платить налоги, и эти вложения окупятся для нас как государства и налогоплательщиков", - сказал Кариньш.
На вопрос, готово ли государство помочь компенсировать рост стоимости энергоресурсов, в том числе, например, больницам, премьер-министр ответил, что есть много разных категорий предприятий, которые нуждаются в такой поддержке.
"Сейчас мы смотрим, где и как лучше помочь", - сказал глава правительства.
На вопрос, не считает ли он, что правительство запаздывает с принятием решения об этих мерах поддержки, премьер ответил отрицательно. По его словам, это один из самых своевременно разработанных механизмов поддержки, ведь он создан задолго до наступления зимы.
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