Советник Cоюза самоуправлений: количество нуждающихся в помощи может удвоиться

По ее словам, до начала войны и инфляции на жилищные пособия претендовали около 20 000 домохозяйств, а в этом году их количество может вырасти до 44 000, или около 100 000 жителей.

Рудзите подчеркнула, что растущие расходы на поддержку существенно повлияют на бюджеты местных самоуправлений. Кроме того, ожидается рост нагрузки в социальных службах, что может привести к еще большему дефициту кадров.

Отвечая на вопрос о предложенном правительством пакете поддержки населения, Рудзите признала, что не знает последних новостей, но считает, что меры поддержки все равно придется пересматривать из-за растущей инфляции.