Международный гостиничный оператор Mogotel Hotel Group с головным офисом в Риге продолжает успешно пополнять свое портфолио новыми объектами. Наряду с открытием 4-х и 5-звездочных гостиниц в Эстонии, Германии и Польше в этом году, оператор расширяет свое влияние в Латвии, предлагая гостям размещение и отдых в соответствии с высшими европейскими стандартами гостиничных услуг.
Новая гостиница в Дзинтари: Rija Eiropa Hotel Jurmala
Новейшим объектом Mogotel в июле 2022 года стала гостиница Rija Eiropa Hotel Jurmala, расположенная в центре латвийского курорта. Отель, находящийся по соседству с концертным залом "Дзинтари", исторически является неотъемлемой частью культурной жизни Юрмалы, и его открытие под новым брендом уже за первые дни работы привлекло внимание туристов из разных стран.
"Продажа номеров была запущена перед самым открытием отеля, и уже за два дня была обеспечена его 100% загруженность. Учитывая, что предварительных продаж практически не было, скорость приобретения номеров превысила все ожидания. Анализируя количество резерваций, которые нам поступают, можно утверждать, что спрос на отель в Юрмале в августе вырос на 8% по сравнению с июлем.
Мы видим, что подавляющее большинство гостей нашего отеля выбирают его для длительного отдыха, резервируя номера на три ночи и более. Гости приезжают из соседних стран Балтии, а за ними в рейтинге следуют путешественники из Финляндии и Германии. Большинство гостей – пары или семьи с детьми, приезжающие в Юрмалу в туристических целях.
По данным латвийского Центрального статистического управления, Юрмала занимает вторую позицию в топе мест проживаний вне столицы как для иностранных гостей, так и для местных туристов, поэтому развитие бизнеса именно в этом городе Латвии является для нас чрезвычайно важным стратегическим шагом", – рассказывает Елена Стирна, CEO компании Mogotel Hotel Group.
Юрмалу по достоинству оценили не только туристы из стран Балтии и Скандинавии, но и путешественники из Германии, Великобритании и Польши. Безусловно, сезонность влияет на спрос, но в последнее время эта тенденция меняется, и спрос сохраняется даже "несезонные" месяцы с менее благоприятными для отдыха у моря погодными условиями.
Сегодня отель Rija Eiropa Hotel Jurmala, расположенный в 200 метрах от моря, предлагает 40 полностью меблированных номеров различных категорий, включая номера с мини-кухней и апартаменты, а также летнюю террасу, сад и конференц-зал.
Галерея: новый отель в Юрмале
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!