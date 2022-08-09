Новая гостиница в Дзинтари: Rija Eiropa Hotel Jurmala

Новейшим объектом Mogotel в июле 2022 года стала гостиница Rija Eiropa Hotel Jurmala, расположенная в центре латвийского курорта. Отель, находящийся по соседству с концертным залом "Дзинтари", исторически является неотъемлемой частью культурной жизни Юрмалы, и его открытие под новым брендом уже за первые дни работы привлекло внимание туристов из разных стран.

"Продажа номеров была запущена перед самым открытием отеля, и уже за два дня была обеспечена его 100% загруженность. Учитывая, что предварительных продаж практически не было, скорость приобретения номеров превысила все ожидания. Анализируя количество резерваций, которые нам поступают, можно утверждать, что спрос на отель в Юрмале в августе вырос на 8% по сравнению с июлем.