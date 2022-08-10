Словакия снова начала получать российскую нефть транзитом через Украину

"Словакия снова получает сырую нефть по нефтепроводу "Дружба", - заявил агентству AFP представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft Антон Молнар.

Он добавил, что поставки нефти Венгрии будут возобновлены в четверг.

Российское предприятие "Транснефть" во вторник сообщило, что поставки нефти в три страны Европы через Украину были остановлены, так как из-за санкций невозможно обработать платежи за транзит.

В свою очередь компания Slovnaft в среду сообщила, что Украина и Россия добились компромисса по этому вопросу.

Соглашение предусматривает, что венгерское нефтеперерабатывающее предприятие MOL и его словацкое структурное подразделение Slovnaft временно будут платить Украине за транзит нефти.