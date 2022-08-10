Словакия снова получает российскую нефть транзитом через Украину по нефтепроводу "Дружба", поставки которой были прекращены, так как российская компания "Транснефть" из-за санкций не смогла заплатить Украине за транзит.
Словакия снова начала получать российскую нефть транзитом через Украину
"Словакия снова получает сырую нефть по нефтепроводу "Дружба", - заявил агентству AFP представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft Антон Молнар.
Он добавил, что поставки нефти Венгрии будут возобновлены в четверг.
Российское предприятие "Транснефть" во вторник сообщило, что поставки нефти в три страны Европы через Украину были остановлены, так как из-за санкций невозможно обработать платежи за транзит.
В свою очередь компания Slovnaft в среду сообщила, что Украина и Россия добились компромисса по этому вопросу.
Соглашение предусматривает, что венгерское нефтеперерабатывающее предприятие MOL и его словацкое структурное подразделение Slovnaft временно будут платить Украине за транзит нефти.
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