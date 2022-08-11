В четверг, 11 августа, Сейм отклонил предложение оппозиции предоставить пенсионерам одноразовое пособие в размере 200 евро.
Пенсионеры не получат одноразовое пособие в размере 200 евро, решил Сейм
Пенсионеры не получат одноразовое пособие в размере 200 евро, решил Сейм
Депутат Ральф Немиро ("За человечную Латвию") призвал передать законопроект в комиссию Сейма по народному хозяйству, однако предложение не было поддержано голосованием депутатов.
Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян) призвал принять решение об одноразовом пособии, сославшись на просьбу Латвийской федерации пенсионеров. По словам Аугулиса, пенсионеры получат проиндексированные пенсии только в сентябре, а платежи нужно совершать уже сегодня. Кроме того, по его мнению, будущий рост цен на продукты питания не будет покрываться за счет индексации пенсий.
Депутаты постановили не передавать законопроект на дальнейшее рассмотрение.
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