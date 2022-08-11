Пенсионеры не получат одноразовое пособие в размере 200 евро, решил Сейм

Депутат Ральф Немиро ("За человечную Латвию") призвал передать законопроект в комиссию Сейма по народному хозяйству, однако предложение не было поддержано голосованием депутатов.

Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян) призвал принять решение об одноразовом пособии, сославшись на просьбу Латвийской федерации пенсионеров. По словам Аугулиса, пенсионеры получат проиндексированные пенсии только в сентябре, а платежи нужно совершать уже сегодня. Кроме того, по его мнению, будущий рост цен на продукты питания не будет покрываться за счет индексации пенсий.