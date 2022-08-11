Фото ⟩ В Салдусе открылся первый в Латвии магазин сети SPAR

Представители розничной сети сообщают, что площадь магазина SPAR в Салдусе на улице Ригас составляет 720 квадратных метров, а также там есть специальная продуктовая зона. Салдусский SPAR - это магазин среднего размера, который является самым популярным форматом магазинов сети SPAR.

Фото: LETA

В открытии магазина 11 августа в 10:00 приняли участие председатель правления SPAR Latvija Андрис Вилцмейерс, член правления SIA Skarleta Артур Габалиньш и председатель Салдусской краевой думы Марис Зустс.

В свою очередь, магазин SPAR в Лиепае планируется открыть в конце августа, однако конкретную дату Миллер агентству LETA не назвал.

При этом он указал, что изначально магазины планировалось открыть в конце июля, однако война в Украине и связанные с этим проблемы с логистической цепочкой задержали открытие магазинов.

Фото: LETA

Ранее компания сообщала, что наладит сотрудничество с предпринимателями, уже работающими в сфере розничной торговли, помогая им организовать и развивать свой бизнес. Концепция магазинов и предлагаемый покупателям ассортимент будут улучшаться и модернизироваться, в том числе будут внедряться новые продукты.

SPAR начала свою деятельность в 1932 году с одного магазина в Нидерландах, а сейчас насчитывает более 13 500 магазинов в 48 странах мира, ежедневно обслуживая 14,5 млн клиентов. В 2020 году был открыт 181 новый магазин, а оборот компании составил 39,8 млрд евро.