“Тяжелая нога вызывает смерть! Не зажимай газ в полу!" с таким призывом уже неделю продолжается кампания Дирекции безопасности дорожного движения. Программа Латвийского телевидения Panorāma пошла в рейд вместе с полицейскими, чтобы выяснить, достигло ли это послание водителей.
Видео ⟩ Как полиция в нетрафарированном авто ловит торопящихся водителей
Как полиция в нетрафарированном авто ловит торопящихся водителей
Полиция в этом рейде следила за тем, не нарушают ли водители разрешенную скорость.
Нетрафарированный экипаж первого нарушителя ловит на Лиепайском шоссе - всего в нескольких километрах от места трагической аварии, где в начале июля погибли два человека.
Второй водитель, едущий на скорости 130 км/ч, остановлен на Юрмальском шоссе. Задержанный водитель Артур отмечает, что "поторопился" и что "полиция должна обратить внимание на тех водителей, которые едут слишком медленно".
Подробнее смотрите в сюжете!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова