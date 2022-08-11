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Видео ⟩ Как полиция в нетрафарированном авто ловит торопящихся водителей

rus.tvnet.lv
Как полиция в нетрафарированном авто ловит торопящихся водителей
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

“Тяжелая нога вызывает смерть! Не зажимай газ в полу!" с таким призывом уже неделю продолжается кампания Дирекции безопасности дорожного движения. Программа Латвийского телевидения Panorāma пошла в рейд вместе с полицейскими, чтобы выяснить, достигло ли это послание водителей.

Полиция в этом рейде следила за тем, не нарушают ли водители разрешенную скорость.

Нетрафарированный экипаж первого нарушителя ловит на Лиепайском шоссе - всего в нескольких километрах от места трагической аварии, где в начале июля погибли два человека.

Второй водитель, едущий на скорости 130 км/ч, остановлен на Юрмальском шоссе. Задержанный водитель Артур отмечает, что "поторопился" и что "полиция должна обратить внимание на тех водителей, которые едут слишком медленно".

Подробнее смотрите в сюжете!

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