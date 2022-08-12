В Lidl объяснили, почему кассовые чеки стали светло-голубого цвета

Новая чековая бумага устойчива к солнечному свету и может долго храниться: можно не опасаться, что текст поблекнет. Внедряя эту инновацию, Lidl делает еще один шаг на поприще защиты природных ресурсов, чтобы повседневные покупки были более дружественными к окружающей среде.

"Светло-голубой цвет новой чековой бумаги обусловлен технологией производства и методом печати. Чековая бумага уже покрыта слоем черных чернил, который затем покрывается тонким слоем белой краски, придавая бумаге светло-голубой оттенок. Так что при печати чека в кассе магазина черные чернила не используются. Эта бумага также является масло- и водостойкой, поэтому чек не испортится при соприкосновении с купленными продуктами в пакете", - рассказала Антра Бирзуле, руководитель по вопросам корпоративной социальной ответственности Lidl Latvija.

Она подчеркнула, что новая чековая бумага на 100% пригодна для вторичной переработки.

Новая чековая бумага Lidl не содержит фенолы, и при ее производстве не использовались никакие химические добавки. Таким образом, ее можно без опасений выбрасывать и перерабатывать. Международный сертификат FSC подтверждает, что чековая бумага производится щадящим способом, позволяющим сберегать природные ресурсы планеты.