В Латвии прирост промышленной продукции ниже, чем в среднем по ЕС

Рост зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, по которым доступны данные, но самым стремительным он был в Ирландии (+25,4%), Дании (+25%), Болгарии (+17,4%) и Польше (+10,5%). В Литве выпуск промышленной продукции увеличился на 1,4%, а в Эстонии - на 0,5%.

Снижение за этот период зафиксировано на Мальте (-0,8%), Италии (-1,2%), Люксембурге (-2,2%), Румынии (-3,7%), Словакии (-5,7%) и Бельгии (-11,6%), а в Германии объем промышленного производства остался неизменным.

При этом в среднем выпуск промышленной продукции увеличился на 3,2% в странах-членах ЕС и на 2,4% - в еврозоне.

По сравнению с предыдущим месяцем - маем - выпуск промышленной продукции в ЕС в июне увеличился на 0,6%, а в еврозоне - на 0,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем выпуск промышленной продукции увеличился в 12 странах, самый быстрый рост был в Ирландии (+6,7%), Мальте (+4,8%) и Греции (+3,4%), а самое большое снижение зафиксировано в Румынии. (-3,9%), в Бельгии (-2,2%), а также в Италии и Латвии (обе страны -2,1%). В Литве промышленное производство сократилось на 1,8%, а в Эстонии - на 1,6%.

Отсутствуют годовые и ежемесячные данные по Кипру.