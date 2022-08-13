Опрос показал, какая сумма нужна латвийцам для нормальной жизни

Участники опроса, отвечая на вопрос о том, сколько им необходимо зарабатывать в месяц, чтобы они и их семья могли нормально жить, в среднем указали 1646 евро. Это на 177 евро или 12% больше, чем в прошлом году, и это самый высокий показатель за 22 года проведения опроса.

23 года назад, в 2000 году, латвийцам для нормальной жизни в среднем хватало 494 евро в месяц.

Год назад жителям Латвии для нормальной жизни требовалось 1469 евро, в 2020 году - 1338 евро, в 2012 году - 844 евро, в 2008 году - 1146 евро, а в 2006 году - 691 евро.

Сумма, которую жители Латвии хотели бы иметь, чтобы исполнить все свои желания, также увеличилась. В этом году для исполнения всех желаний латвийцы хотели бы в среднем в месяц зарабатывать 3759 евро, что на 555 евро больше, чем годом ранее, и на 205 больше, чем в 2019 году.

В 2000 году для исполнения всех желаний латвийцам хватило бы в среднем 1164 евро, в 2005 году - 1755 евро, в 2008 году - 2434 евро, в 2012 году - 1930 евро, в 2015 году - 3294 евро.