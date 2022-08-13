За последний год значительно выросла сумма, которая необходима жителям Латвии для того, чтобы "нормально жить", свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией SKDS.
Опрос показал, какая сумма нужна латвийцам для нормальной жизни
Участники опроса, отвечая на вопрос о том, сколько им необходимо зарабатывать в месяц, чтобы они и их семья могли нормально жить, в среднем указали 1646 евро. Это на 177 евро или 12% больше, чем в прошлом году, и это самый высокий показатель за 22 года проведения опроса.
23 года назад, в 2000 году, латвийцам для нормальной жизни в среднем хватало 494 евро в месяц.
Год назад жителям Латвии для нормальной жизни требовалось 1469 евро, в 2020 году - 1338 евро, в 2012 году - 844 евро, в 2008 году - 1146 евро, а в 2006 году - 691 евро.
Сумма, которую жители Латвии хотели бы иметь, чтобы исполнить все свои желания, также увеличилась. В этом году для исполнения всех желаний латвийцы хотели бы в среднем в месяц зарабатывать 3759 евро, что на 555 евро больше, чем годом ранее, и на 205 больше, чем в 2019 году.
В 2000 году для исполнения всех желаний латвийцам хватило бы в среднем 1164 евро, в 2005 году - 1755 евро, в 2008 году - 2434 евро, в 2012 году - 1930 евро, в 2015 году - 3294 евро.
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