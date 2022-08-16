"Мира не может быть вообще". Чем и почему закончились переговоры России и Украины

Но, по словам Михаила Подоляка, любой мир, заключенный в нынешних условиях, в любом случае закончится тем, что Россия "переоснастит свою армию", приспособится к санкциям и продолжит захватывать новые территории. При этом в случае новой войны Украина может лишиться масштабной поддержки Запада:

"Потому что нам скажут: вы ведь тогда не довели все до конца. Вы ведь тогда были такими мощными, мы ведь вам помогали, но вы не пошли до конца, к правильному финалу. А сегодня мы уже не можем вам помогать, мы не можем каждый год своим обществам в Германии, Франции, Италии, Испании говорить: а давайте еще раз Украина будет воевать с Россией, еще раз дадим им несколько сотен миллиардов евро, еще раз примем беженцев из Украины".

При этом, по мнению Подоляка, для Европы выгоднее, чтобы война "была доведена до конца именно здесь и сейчас" и закончилась победой Украины: "Если Россия получит возможность зафиксировать даже сегодняшние свои приобретения, она вбросит гораздо больше денег в хаотизацию. У нас сиризация будет идти по всему миру. Ультраправые группы будут доминировать в Европе, миграционные кризисы будут постоянными. И Европа будет платить намного больше денег, чем сегодня на эту конкретную войну".

Пока что именно такую позицию высказывают лидеры ведущих стран-партнеров Украины. В конце июня лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Германии заявили, что "будут и в дальнейшем предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько будет нужно".

С аналогичным заявлением на июньском саммите НАТО в Мадриде выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. А глава Пентагона Ллойд Остин на этой неделе заявил, что военную помощь Украине будут оказывать "столько, сколько потребуется".

А это значит, что с большой вероятностью исход войны решится на поле боя, а не за столом переговоров.