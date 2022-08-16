Видео ⟩ На севере Крыма произошел взрыв

"Медуза", ссылаясь на РИА "Новости", пишет, что пожар произошел на трансформаторной подстанции.

На некоторых видео, снятых очевидцами, слышна целая серия громких хлопков, похожих на взрывы боеприпасов. По информации ТАСС, администрация сельского поселения также сообщила, что произошла детонация боеприпасов. Жителей поселка Майского эвакуируют.

Издание "Крыминформ" пишет, что речь идет о двух разных инцидентах — взрывах на складе в Майском и пожаре на подстанции в Джанкое.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выехал на место происшествия и что обстоятельства происшествия выясняются.

9 августа серия взрывов произошла на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. По официальным данным, один человек погиб, еще 14 получили ранения. Минобороны РФ назвало причиной взрывов случайную детонацию боеприпасов.