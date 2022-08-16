Финляндия резко сократит выдачу виз россиянам

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Это население выбрало это правительство, и оно не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - заявил Зеленский.

За жесткие ограничения выступили в том числе власти Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы . Вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз будет обсуждаться на Совете ЕС в конце августа.

Правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз

В Европейской комиссии на вопрос, может ли Евросоюз принять решение не выдавать больше россиянам туристические визы, сообщили, что действующие правила ЕС не позволяют полностью прекратить предоставление виз. "Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей, журналистах и диссидентах", - уточнили в Еврокомиссии.