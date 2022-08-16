Минздрав: пока сложно прогнозировать время и тяжесть следующей вспышки Covid-19

В докладе отмечается, что для стабильного прогнозирования распространения Covid-19 потребуется еще несколько лет, чтобы определить четкую цикличность с регулярными и предсказуемыми сезонными вспышками инфекции.

Как отмечает Минздрав, чтобы подготовиться к осенней волне Covid-19, разработано четыре сценария эпидемиологической безопасности с обязательными мерами по снижению заболеваемости, в том числе тестированием.

Как одна из мер эпидемиологической безопасности в докладе указана вакцинация против Covid-19.

Как отмечает Минздрав, необходимо продолжать меры безопасности и контроля, которые были начаты во время пандемии Covid-19 - соблюдение эпидемиологических требований, тестирование на Covid-19, секвенирование положительных образов, мониторинг сточных вод, лечение больных Covid-19, обучение медицинских работников, введение новых эпидемиологических мер в случае новый вспышки, в том числе оперативное введение тестирования приезжающих в Латвию людей, и вакцинацию пожилых людей и групп риска начиная с сентября.