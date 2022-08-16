Уровень безработицы в Латвии снизился до 6,6%

По сравнению с предыдущим кварталом уровень безработицы снизился на 0,7 процентного пункта, а за год - на 1,3 процентного пункта.

Во втором квартале в стране было 62 800 безработных в возрасте от 15 до 74 лет, что на 10 600 меньше, чем год назад, и на 5200 меньше, чем в предыдущем квартале.

Во втором квартале в Латвии сохранялся самый высокий уровень безработицы среди стран Балтии - в Эстонии он составлял 5,8%, в Литве - 5,2%.

Во втором квартале в стране было 20 300 человек, длительно не имеющих работы, что на 700 больше, чем год назад, и на 1500 больше, чем в предыдущем квартале. Удельный вес таких безработных в общем числе не имеющих работы составил 32,4%, что на 4,6 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года он вырос на 5,6 процентных пункта.

15,4% всех безработных во втором квартале составляла молодежь (15-24 лет). Их удельный вес в течение года вырос на 2,5 процентных пункта, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 5,2 процентных пункта. Уровень безработицы среди молодежи составил 14,8%, что на 1,9 процентных пункта меньше, чем годом ранее, но на 2,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.

Во втором квартале этого года почти треть (31,5%) или 435 600 жителей в возрасте от 15 до 74 лет были экономически неактивны, то есть не работали и активно не искали работу. По сравнению с предыдущим кварталом доля экономически неактивного населения уменьшилось на 0,6%, а в течение года - на 2,7%.