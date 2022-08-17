Грядет забастовка учителей: профсоюз выберет дату

Заседание совета состоится в 11:00. В начале заседания запланирована встреча с представителями Министерства образования и науки, чтобы обсудить требования педагогов.

В начале лета профсоюз провел акцию протеста, после которой призвал учителей школ начать с сентября бессрочную забастовку. Как заявила Ванага, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока политики не услышат требования LIZDA.