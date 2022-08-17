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Грядет забастовка учителей: профсоюз выберет дату

rus.tvnet.lv/LETA
Грядет забастовка учителей: профсоюз выберет дату
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Пикет учителей у здания Сейма
Пикет учителей у здания Сейма Фото: Zane Bitere/LETA

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) сегодня, 17 августа, на заседании совета примет решение о времени и форме забастовки педагогов, которую планируется провести в сентябре, сообщила LЕТА руководитель профсоюза Инга Ванага.

Заседание совета состоится в 11:00. В начале заседания запланирована встреча с представителями Министерства образования и науки, чтобы обсудить требования педагогов.

В начале лета профсоюз провел акцию протеста, после которой призвал учителей школ начать с сентября бессрочную забастовку. Как заявила Ванага, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока политики не услышат требования LIZDA.

Три основных требования профсоюза:

  • сбалансированная рабочая нагрузка,
  • график повышения зарплат в соответствии с принципами, установленными в законе об образовании,
  • справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

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