Бывшие владельцы Parex banka должны будут выплатить Reap свыше 81 млн евро

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде (ВС).

Как сообщалось, Reap подало кассационную жалобу на решение Рижского окружного суда, который постановил отказать в удовлетворении иска Reap о взыскании солидарного ущерба в размере 81 180 583 евро с Каргина и Красовицкого.

ВС решение окружного суда полностью отменил и вернул иск на повторное рассмотрение.

Теперь окружной суд вынес решение в пользу Reap.

Иск связан с ранее рассмотренным гражданским делом, по которому правопреемник Parex banka АО Reverta пытался взыскать с двух бывших владельцев банка 85,5 млн евро. Суд пояснил, что в деле оценивается возмещение убытков, причиненных истцу в связи со сделками, заключенными между сторонами и связанными лицами.

В 2010 году Reverta обосновала иск к Каргину и Красовицкому тем, что они как члены правления банка не выполняли своих обязанностей добросовестных и бережливых собственников. А именно, в период с 1 января 1995 года по 5 декабря 2008 года между Parex banka и ответчиками, а также связанными с ними лицами и близкими родственниками был заключен ряд сделок, не соответствующих правилам рынка, общепринятой практике таких сделок и условиям, на которых банк предлагал заключать аналогичные сделки другим клиентам. По данным Reverta, эти сделки позволили бывшим членам правления наживаться за счет банка. Reverta потребовала взыскать с Каргина и Красовицкого 85 465 375 евро по 14 заключенным депозитным и кредитным договорам.

В 2016 году палата по гражданским делам ВС частично удовлетворила иск Reverta в апелляционной инстанции, взыскав с Каргина и Красовицкого в пользу Reverta 4 284 792 евро и судебные издержки в размере 230 550 евро. Иск о возмещении убытков в размере 81 180 583 евро был отклонен. Бывшие владельцы банка обжаловали это решение, но Сенат ВС решил не менять постановление ВС по удовлетворенной части.