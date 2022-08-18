"Ты должен знать русский наизусть!": у Баложи задержана пьяная и агрессивная компания на Audi

Компания направлялась на местный пляж.

Водитель не отрицал, что был пьян, однако категорически отказался сотрудничать с муниципальной полицией и попросил вызвать дорожную.

В момент, когда сотрудник полиции на задаваемые на русском языке вопросы ответил, что нужно дождаться коллегу, так как он не понимает по-русски, водитель начал грубо ругаться.

Он указал, что в Латвии русский язык нужно знать обязательно: "Ты живешь в Латвии! Ты должен знать русский наизусть!".

Затем один из агрессивной компании попытался подраться с полицейским.

Все трое были приглашены на разговор с дорожными полицейскими. Оказалось, что водитель Audi сел за руль в опьянении 3,02 промилле и без прав.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: