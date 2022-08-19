Рынок труда лихорадит: летом учителя массово искали новую работу в других сферах

Одним из решений может послужить ставшая популярной в пандемию модель "оплата временем" (англ. pay with time): сокращенное рабочее время и соответствующее уменьшение зарплаты. Это может быть неприятно, но перед лицом кризиса следует понимать - лучше немного урезанная, но стабильная зарплата, чем ее отсутствие.

Преодоление кризиса - наша общая ответственность. Несмотря на то, что кажется, будто вся ответственность за выход из кризиса лежит на работодателях, на самом деле нам предстоит тесная совместная работа. В семье ведь тоже так - если наступают трудные времена, мы стискиваем зубы и вместе делаем все, что от нас зависит. Если, например, кого-то сократят и его обязанности перераспределят между оставшимися сотрудниками, для кого-то это может означать увеличение нагрузки. Это не обязательно приведет к переработкам, конечно, но на какие-то уступки, вероятно, нам всем придется пойти.

И все же частный сектор имеет больше шансов на успешное преодоление кризиса, поскольку он более гибок и может уже сейчас пересмотреть стратегию развития и свои финансовые планы.