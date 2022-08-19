Эвия Шалте, эксперт в сфере HR: "В условиях инфляции сотрудники ожидают повышения зарплат, но обороты предприятий снижаются, к тому же компании должны готовиться к холодному сезону, когда счета за отопление и электричество будут высокими. Что делать ответственному работодателю в этой ситуации и на что могут рассчитывать сотрудники? Есть разные варианты решения проблемы и удержания кадров. Однако ситуация на рынке труда нестабильна. Например, в период каникул мы наблюдали буквально лавину заявок от учителей, которые искали новую работу. За все годы практики я такого количества заявок от педагогов, желающих сменить работу, еще ни разу не видела!".
Рынок труда лихорадит: летом учителя массово искали новую работу в других сферах
Тут и далее - повествование от лица Эвии Шалте, основательницы и руководителя рекрутинговой компании Nextra
Очевидно, что люди уже прочувствовали влияние инфляции и ищут решения проблемы - кто-то уже попросил или в скором времени попросит прибавку к зарплате, кто-то ищет новую работу или даже готов сменить сферу деятельности, как это происходило с педагогами этим летом. Что делать работодателям, чтобы удержать кадры? Точно не прятать голову в песок.
Мой опыт показывает, что обычно прибавка к зарплате составляет 10-15%, если же сотрудника "перекупает" другая компания, то он может рассчитывать на то, что получит на 20-30% больше, чем зарабатывает сейчас. Особый риск для латвийских предприятий составляют зарубежные компании: поскольку сейчас есть возможность трудиться удаленно, многие талантливые специалисты предпочитают работать на западноевропейские и скандинавские компании, так как там выше зарплаты.
Поэтому не повышать зарплату - не вариант. Мой совет - говорить о повышении зарплаты проактивно и прямо - если не можете поднять зарплату прямо сейчас, значит, нужно обсудить, когда такая возможность представится, и что вы можете сделать сегодня, чтобы поддержать сотрудников. При нынешнем дефиците кадров, если сотрудник уйдет, найти ему замену на ту же самую зарплату будет еще труднее, чем удержать самого работника.
Одним из решений может послужить ставшая популярной в пандемию модель "оплата временем" (англ. pay with time): сокращенное рабочее время и соответствующее уменьшение зарплаты. Это может быть неприятно, но перед лицом кризиса следует понимать - лучше немного урезанная, но стабильная зарплата, чем ее отсутствие.
Преодоление кризиса - наша общая ответственность. Несмотря на то, что кажется, будто вся ответственность за выход из кризиса лежит на работодателях, на самом деле нам предстоит тесная совместная работа. В семье ведь тоже так - если наступают трудные времена, мы стискиваем зубы и вместе делаем все, что от нас зависит. Если, например, кого-то сократят и его обязанности перераспределят между оставшимися сотрудниками, для кого-то это может означать увеличение нагрузки. Это не обязательно приведет к переработкам, конечно, но на какие-то уступки, вероятно, нам всем придется пойти.
И все же частный сектор имеет больше шансов на успешное преодоление кризиса, поскольку он более гибок и может уже сейчас пересмотреть стратегию развития и свои финансовые планы.
Хуже всего - госсектору: утечка кадров уже во всю идет. Совсем тяжело во втором полугодии придется государственным институциям: если частный бизнес еще может пересмотреть бюджет, чтобы избежать банкротства и массовых увольнений, то госсектор по большому счету уже ничего не может изменить в своих финансовых планах. Утечка сотрудников уже идет - в период летних каникул мы получили невиданное количество заявок от учителей, которые использовали свой отпуск для поиска работы. Очень многие были готовы идти даже на менее квалифицированную работу, и это связано не только с уровнем зарплат, но и с выгоранием, конечно.
Выгорание в целом бич современного общества, особенно тех профессий, которые подразумевают работу с эмоциями клиента, поэтому на повестке дня всех современных компаний - создание благоприятных условий труда. Для сотрудников покупаются фрукты, напитки, различные вкусности, страховка здоровья и многое другое. Это, безусловно, прекрасно. Но важно помнить, что люди уходят не из компаний, а от людей (начальника, коллег, клиентов), поэтому один из самых действенных способов создания благоприятного климата в компании - это просто время от времени искренне интересоваться, как у человека дела. Если изо дня в день он вынужден справляться с чужими эмоциями, критикой, недовольством, а его ресурс при этом никто даже не пытается восстановить, ни один фрукт и никакая страховка не удержат его от того, чтобы написать увольнительную.
Несмотря на то, что мы находимся перед лицом кризиса, который станет вызовом и серьезной проверкой на прочность сплоченности команд и компетентности менеджмента, я рекомендую и сотрудникам, и работодателям каждое свое решение соотносить с принципами этики и стараться быть максимально эмпатичными. Это позволит нам всем минимизировать потери и выйти из кризиса победителями.
Если сокращений не избежать, то с людьми следует расставаться максимально щадящим образом. В условиях дефицита кадров компании очень активно работают над своим имиджем хорошего работодателя, поэтому стоит помнить, что необдуманные, скоропалительные увольнения могут очень навредить репутации. Обороты набирает новый тренд - так называемое "бережное увольнение". Этот подход подразумевает, что рекрутинговая компания помогает уволенному сотруднику обновить свое CV, подготовиться к собеседованию и даже подобрать подходящие вакансии. Иными словами, в любой ситуации нужно оставаться людьми и искать обоюдовыгодные решения.
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