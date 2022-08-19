Небольшая передышка от жары: прогноз погоды на субботу

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, днем ожидается переменная облачность. В Курземе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха достигнет +25...+29 градусов, а в Курземе местами воздух прогреется до +30...+31 градуса. При этом в восточных регионах страны будет холоднее: +22...+24 градуса.

В Риге днем прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Из-за умеренно высокой интенсивности ультрафиолетового излучения в середине и во второй половине дня не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили оранжевое предупреждение из-за сильной жары в субботу на западе Латвии.