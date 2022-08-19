Сб, 20.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Небольшая передышка от жары: прогноз погоды на субботу

rus.tvnet.lv/LETA
Небольшая передышка от жары: прогноз погоды на субботу
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Пляж
Пляж Фото: Unsplash

В субботу, 20 августа, в Латвии сохранится жара, однако будет на пару градусов прохладнее, чем в течение минувшей рабочей недели, прогнозируют синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, днем ожидается переменная облачность. В Курземе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха достигнет +25...+29 градусов, а в Курземе местами воздух прогреется до +30...+31 градуса. При этом в восточных регионах страны будет холоднее: +22...+24 градуса.

В Риге днем прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Из-за умеренно высокой интенсивности ультрафиолетового излучения в середине и во второй половине дня не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили оранжевое предупреждение из-за сильной жары в субботу на западе Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх