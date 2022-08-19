Оппозиция: обещанной поддержки недостаточно для компенсации роста цен на отопление

В СЗК придерживаются мнения, что для поддержки населения следовало бы предоставить пенсионерам единовременную помощь в размере 200 евро, а также пересмотреть акцизный налог и налог на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщалось, энергоемким компаниям может быть компенсировано 30% затрат на природный газ или электроэнергию, однако общая сумма поддержки не может превышать двух миллионов евро, согласно положениям о поддержке энергоемких предприятий, разработанным Министерством экономики.

При этом для покрытия затрат на теплоснабжение населения в качестве решения выбрана горизонтальная поддержка домохозяйств с частичной компенсацией связанных с теплоснабжением и отоплением расходов из средств государственного бюджета, и она предусматривает шесть направлений поддержки: централизованное теплоснабжение, природный газ для отопления, электроэнергию для отопления, а также топливные гранулы, древесные брикеты и дрова.

Установлен потолок цен на электроэнергию, при при преодолении которого домохозяйствам будет компенсироваться 50% от стоимости электроэнергии - 0,16 евро/кВт/ч, то есть государство компенсирует половину цены электроэнергии, превышающей 0,16 евро/кВт/ч, при этом компенсация не превысит 0,1 евро/кВт/ч.

С целью компенсации роста цен на энергоресурсы будут применяться конкретные меры поддержки малообеспеченных жителей и определенных социальных групп - пожилых людей, инвалидов, а также лиц, лишившихся кормильца, сообщила на пресс-конференции в пятницу заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя.