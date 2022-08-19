"Газпром" временно прекратит подачу газа по "Северному потоку"

По завершении работ и при отсутствии технических повреждений блока транспортировка газа будет восстановлена ​​до текущего уровня 33 млн кубометров в сутки, говорится в сообщении "Газпрома".

"Совместно со специалистами компании Siemens будет проведен комплекс регламентных работ в соответствии с действующим договором на техническое обслуживание", - сообщили в "Газпроме".

Уже сообщалось, что российский государственный концерн природного газа "Газпром" с 27 июля сократил поставки по "Северному потоку" на пятую часть мощности газопровода, в качестве предлога указав, что турбина компрессорной станции нуждается в ремонте. А еще одна турбина, отремонтированная в Канаде, до сих пор не получена. Ремонт этой турбины производился на дочернем предприятии компании Siemens Energy в Канаде.

Сначала этот возврат турбины задерживался из-за санкций, наложенных на Россию, но 17 июля правительство Канады сделало исключение в санкционном режиме и турбина была немедленно отправлена ​​в Германию. Оттуда турбина должна быть доставлена ​​на компрессорную станцию ​​"Портовая" в Ленинградской области, но Россия опаздывает с оформлением ввозных документов.

Немецкие официальные лица подчеркивают, что это решение России было принято по политическим, а не по техническим причинам, поскольку западные страны поддерживают Украину поставками оружия и санкциями против Москвы.