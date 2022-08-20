Минобороны затянет пояса: готовится приказ о широкомасштабных мерах экономии

В настоящее время собираются предложения подведомственных учреждений министерства по реализации мероприятий по энергосбережению.

Уже сейчас ясно, что в оборонной отрасли будут введены меры по экономии электроэнергии с соблюдением минимального установленного законодательством уровня.

Кроме того, ведется работа над стратегией более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов в оборонном хозяйстве.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш специальной резолюцией поручил всем министрам и Государственной канцелярии подготовиться к реализации мер по экономии электроэнергии в предстоящем отопительном сезоне.