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Минобороны затянет пояса: готовится приказ о широкомасштабных мерах экономии

rus.tvnet.lv/LETA
Минобороны затянет пояса: готовится приказ о широкомасштабных мерах экономии
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Фото: Ieva Leiniša/LETA

В Министерстве обороны подготавливается приказ министра обороны Артиса Пабрикса о широкомасштабных мерах экономии в оборонной сфере - начиная с отопления, электричества и заканчивая работами по техническому обслуживанию, сообщили в министерстве.

В настоящее время собираются предложения подведомственных учреждений министерства по реализации мероприятий по энергосбережению.

Уже сейчас ясно, что в оборонной отрасли будут введены меры по экономии электроэнергии с соблюдением минимального установленного законодательством уровня.

Кроме того, ведется работа над стратегией более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов в оборонном хозяйстве.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш специальной резолюцией поручил всем министрам и Государственной канцелярии подготовиться к реализации мер по экономии электроэнергии в предстоящем отопительном сезоне.

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