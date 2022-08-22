Через месяц тариф на поставку тепловой энергии для клиентов Ikšķiles māja вырастет почти в шесть раз - до 324,44 евро без налога на добавленную стоимость (НДС) за мегаватт-час (МВт/ч), говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Во многих городах Латвии повысятся тарифы на тепловую энергию
В настоящее время тариф на тепловую энергию, произведенную ООО Ikšķiles māja, составляет 56,06 евро без НДС за МВт/ч, а с 22 сентября составит 324,44 евро без НДС за МВт/ч.
Компания объясняет изменение тарифа возросшими расходами на приобретение природного газа.
Стоимость производства тепловой энергии увеличится с нынешних 39,61 евро до 269 евро, а затраты на распределение тепловой энергии - с 13,16 евро до 52,15 евро за МВт/ч без НДС. Затраты на реализацию тепловой энергии и составляющая акциза на природный газ в тарифе останутся без изменений - 1,01 евро и 2,28 евро соответственно.
Оборот Ikšķiles māja в 2021 году составил 979 128 евро, убытки - 130 269 евро, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv. Компания зарегистрирована в 2011 году, ее основной капитал составляет 2,62 млн евро. Единственным владельцем предприятия является самоуправление Огрского края.
В Даугавпилсе с сентября тариф на теплоэнергию вырастет на 31,7%
В Даугавпилсе с 1 сентября тариф на тепловую энергию вырастет на 31,7% до 122,55 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
AО Daugavpils siltumtīkli объясняет изменение тарифа ростом стоимости топлива.
В этом году тариф на теплоэнергию в Даугавпилсе менялся уже несколько раз. С февраля он увеличился на 64,4% до 93,65 евро за мегаватт-час, с апреля снизился на 13,9%, с мая увеличился на 17%, а с июля снизился на 3,9%.
В последний раз тариф в городе повышался 10 августа - на 2,7% до 93,06 евро за мегаватт-час.
Предприятие поставляет потребителям Даугавпилса около 360 700 мегаватт-часов теплоэнергии в год.
Оборот Daugavpils siltumtīkli в 2021 году составил 19,777 млн евро, убытки - 2,079 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Предприятие зарегистрировано в 2004 году и принадлежит самоуправлению Даугавпилса.
В Елгаве с сентября тариф на тепловую энергию вырастет на 26,9%
В Елгаве с 1 сентября тариф на тепловую энергию повысится на 26,9% - до 85,82 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Повышение тарифа связано с ростом цен на топливо.
Gren Jelgava поясняет, что в Елгаве приблизительно 95% тепловой энергии, необходимой для централизованного теплоснабжения, производится из возобновляемого энергоресурса - древесной щепы. Кроме того, в небольшом объеме используется также природный газ.
В компании отмечают, что цены на щепу по сравнению с природным газом всегда были более стабильными и даже сейчас их рост более умеренный - цены на щепу в среднем в четыре раза ниже, чем на природный газ. В сложившейся рыночной и геополитической ситуации цена щепы на мировом рынке также продолжает существенно расти, а это увеличивает себестоимость производства тепловой энергии, которая составляет 60% в конечном тарифе. Поэтому предприятие вынуждено пересмотреть тариф на теплоэнергию с учетом повышения цен на щепу в предстоящий отопительный сезон.
Комиссия по регулированию общественных услуг дала Gren Jelgava разрешение самостоятельно устанавливать тарифы на тепловую энергию в случае изменения цен на топливо или покупную тепловую энергию. Поэтому в случае снижения цен на топливо Gren Jelgava пересмотрит и соответственно снизит тариф на тепловую энергию для клиентов.
Оборот Gren Jelgava в прошлом году составил 10,664 млн евро, прибыль - 1,576 млн евро, свидетельствуют данные с сайта Firmas.lv. Компания зарегистрирована в 2003 году, ее основной капитал составляет 2,223 млн евро. Компания принадлежит голландской Gren Holding Company.
В Мадоне с сентября планируется повышение тарифа на тепловую энергию на 51%
В Мадоне с 20 сентября тариф на тепловую энергию планируется повысить на 51% до 81,13 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость, сообщает предприятие Madonas siltums.
В настоящее время в Мадоне тариф на тепловую энергию, производимую Madonas siltums, составляет 53,67 евро.
16 августа предприятие подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект тарифа на услуги по снабжению тепловой энергией. Компания планирует увеличить тариф на производство тепловой энергии на 64%, а тариф на передачу и распределение - на 30%. Предприятие объясняет изменение тарифов ростом расходов на приобретение топлива.
Изначально Madonas siltums планировало с 1 сентября поднять тариф на 55% - до 82,93 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость, но отозвала опубликованное 1 августа объявление о проекте тарифа.
Оборот Madonas siltums в 2021 году составил 2,66 млн евро, прибыль - 184 181 евро, сообщает Firmas.lv. Компания зарегистрирована в 2003 году, ее основной капитал составляет 2,72 млн евро. Единственным владельцем предприятия является самоуправление Мадоны.
С сентября тариф на тепловую энергию в Кекавском крае повысится на 54,3%
С 1 сентября тариф на тепловую энергию в Кекаве, а также Рамаве, Катлакалнсе и Валдлаучи Кекавского края повысится на 54,3% до 279,51 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг.
Увеличение тарифа на тепловую энергию связано с повышением цены на природный газ в результате заключения нового договора на поставку природного газа, в соответствии с которым общие затраты на топливо у предприятия увеличились на 60,8%.
Как сообщалось, тариф на тепловую энергию Ķekavas nami с 1 августа 2022 года вырос в 4,6 раза - с 39,64 евро за МВт/ч до 181,14 евро за МВт/ч.
Оборот Ķekavas nami в 2021 году составил 4,278 млн евро, убытки - 51 187 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Компания зарегистрирована в 1997 году, ее основной капитал составляет 7,277 млн евро. Предприятие принадлежит самоуправлению Кекавского края.
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