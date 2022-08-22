Во многих городах Латвии повысятся тарифы на тепловую энергию

AО Daugavpils siltumtīkli объясняет изменение тарифа ростом стоимости топлива.

В этом году тариф на теплоэнергию в Даугавпилсе менялся уже несколько раз. С февраля он увеличился на 64,4% до 93,65 евро за мегаватт-час, с апреля снизился на 13,9%, с мая увеличился на 17%, а с июля снизился на 3,9%.

В последний раз тариф в городе повышался 10 августа - на 2,7% до 93,06 евро за мегаватт-час.

Предприятие поставляет потребителям Даугавпилса около 360 700 мегаватт-часов теплоэнергии в год.

Оборот Daugavpils siltumtīkli в 2021 году составил 19,777 млн евро, убытки - 2,079 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Предприятие зарегистрировано в 2004 году и принадлежит самоуправлению Даугавпилса.

В Елгаве с сентября тариф на тепловую энергию вырастет на 26,9%

В Елгаве с 1 сентября тариф на тепловую энергию повысится на 26,9% - до 85,82 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Повышение тарифа связано с ростом цен на топливо.

Gren Jelgava поясняет, что в Елгаве приблизительно 95% тепловой энергии, необходимой для централизованного теплоснабжения, производится из возобновляемого энергоресурса - древесной щепы. Кроме того, в небольшом объеме используется также природный газ.