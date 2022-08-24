В Rīgas satiksme не хватает водителей автобусов: слишком низкие зарплаты

Она подчеркнула, что главная причина, почему водители автобусов уходят с работы, - низкие зарплаты. В настоящее время водители автобусов зарабатывают от 1400 до 1600 евро в месяц до уплаты налогов.

Rīgas satiksme приходится конкурировать не только с другими пассажирскими перевозчиками, но и с грузовыми перевозчиками и иностранными компаниями, которые могут предложить водителям гораздо более конкурентоспособную зарплату.

Как подчеркнула Иннуса, пока Rīgas satiksme способно обеспечивать выполнение рейсов и не было случаев, когда из-за нехватки водителей приходилось отменять какой-либо рейс, но в будущем, с ухудшением ситуации, такой возможности исключить нельзя.

В этом году предприятие дважды повышало зарплаты различным группам работников. Последнее повышение было в июне, и больше без дополнительного финансирования Rīgas satiksme не может их повышать.

В Rīgas satiksme работают 3600 человек, большинство из них - водители транспортных средств, а вторая по величине группа - рабочие ремонтной зоны.

Rīgas satiksme - предприятие Рижского самоуправления. Согласно данным Firmas.lv, в 2021 году его оборот составил 161,12 млн евро, прибыль - 3,05 млн евро.