В Лиепае демонтирован памятный камень генералу Дедаеву

Также была приведена в порядок территория возле бывших фортов.

Ранее сообщалось, что в этом месяце завершились процедуры ценовых опросов на демонтаж прославляющих советскую оккупацию памятников в Лиепае.

Принятым этим летом постановлением Кабинета министров "Список прославляющих советский и нацистский режимы объектов, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики" предусмотрено, что в Лиепае демонтажу подлежат три объекта: памятник защитникам Лиепаи на ул. Яуна остмала, 9, памятный камень Дедаеву на ул. Гризупес, 37, и табличка на бульваре 14 ноября, 40А.

Созданная в самоуправлении рабочая группа располагает информацией еще о 20 объектах в Лиепае, связанных с событиями Второй мировой войны. При осмотре был сделан вывод, что в нескольких местах плиты и объекты уже демонтированы, в отношении еще некоторых собственники зданий выразили желание демонтировать их. В соответствии с законодательством депутаты должны принять решение о демонтаже некоторых из этих объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на заседании думы.