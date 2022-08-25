Кариньш: Latvijas gāze на самом деле нужно называть "Российский газ"

Премьер-министр напомнил, что до 2017 года Россия фактически была монополистом на латвийском рынке природного газа, включая Инчукалнское подземное хранилище газа (ПХГ). Правительство выкупило хранилище, и теперь им управляет оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus). Поставки газа из России также будут запрещены с 1 января.

"Осталась только одна компания с вводящим в заблуждение названием Latvijas gāze, которая на самом деле должна называться "Российский газ" или "Газ "Газпрома",

- сказал Кариньш, подчеркнув, что это предприятие больше не может диктовать свои условия государству.

Количество природного газа для снабжения домохозяйств в отопительный сезон составляет 1,15 тераватт-часа (ТВтч), и по решению правительства Latvijas gāze обязано хранить это количество природного газа в Инчукалнском хранилище. Компания не имеет права передавать эти запасы другим потребителям газа, и Conexus следит за тем, чтобы этого не произошло.