В свое время Latvijas gāze вели себя как хозяева, вышибали ногой двери и диктовали стране условия, но теперь эти времена прошли, сказал сегодня, 25 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче 900 sekundes на TV3.
Кариньш: Latvijas gāze на самом деле нужно называть "Российский газ"
Премьер-министр напомнил, что до 2017 года Россия фактически была монополистом на латвийском рынке природного газа, включая Инчукалнское подземное хранилище газа (ПХГ). Правительство выкупило хранилище, и теперь им управляет оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus). Поставки газа из России также будут запрещены с 1 января.
"Осталась только одна компания с вводящим в заблуждение названием Latvijas gāze, которая на самом деле должна называться "Российский газ" или "Газ "Газпрома",
- сказал Кариньш, подчеркнув, что это предприятие больше не может диктовать свои условия государству.
Количество природного газа для снабжения домохозяйств в отопительный сезон составляет 1,15 тераватт-часа (ТВтч), и по решению правительства Latvijas gāze обязано хранить это количество природного газа в Инчукалнском хранилище. Компания не имеет права передавать эти запасы другим потребителям газа, и Conexus следит за тем, чтобы этого не произошло.
Хотя Latvijas gāze утверждает, что количество природного газа, доступного компании на Инчукалнском ПХГ, составляет менее 1,15 ТВтч, Conexus подтвердил, что объем запасов природного газа Latvijas gāze в настоящее время даже превышает тот объем, который требуется по решению Кабмина.
Кариньш подчеркнул, что правительство фактически конфисковало или зарезервировало принадлежащий Latvijas gāze природный газ в Инчукалнском хранилище, определив, что он предназначен для латвийских домохозяйств и предприятие не сможет использовать его где-либо еще. Правительству не интересны внутренние проблемы Latvijas gāze, и что бы ни говорили в этой компании, ей придется выполнять решение Кабинета министров.
Также премьер-министр сообщил, что на этой неделе правительство приняло решение выкупить у Latvenergo половину, или 0,9 ТВтч, ранее купленных запасов газа, хранящихся в Инчукалнсе, за 193,483 млн евро. Этот газ останется в хранилище, но перед Latvenergo поставлена задача на вырученные деньги купить дополнительный газ, который будет предназначен для предприятий.
Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).
Крупнейшим акционером Conexus является государственная компания Augstsprieguma tīkls (68,46%), еще 29,06% акций принадлежат MM Capital Infrastructure Fund под управлением японской компании Marubeni и 2,48% - другим акционерам.
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