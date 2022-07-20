В четверг ожидается рекорд цен на электроэнергию. Почему?

В первую очередь следует учитывать, что почасовая биржевая цена электроэнергии не является репрезентативной, так как она меняется. В течение дня она может изменяться даже в пределах нескольких сотен евро. Например, 21 июля ожидается, что минимальная цена на электроэнергию в Латвии будет с 04:00 до 05:00 и составит 152,06 евро, а повысится до 2100,08 евро с 18:00 до 19:00. Судя по обзору, среднесуточная цена, по расчетам Nord pool, составит 446,28 евро/МВтч. Примерно такие же колебания цен ожидаются в Литве, а в Эстонии максимальная цена составит 516,94 евро.

Одним из основных факторов, влияющих на цену на фондовом рынке, является спрос и предложение.

Например, в июне электроэнергия местного производства составляла всего 52% от общего потребления электроэнергии в этом месяце, что почти на 20% меньше, чем в мае. В основном это объясняется тем, что большая часть электроэнергии в Латвии производится на гидроэлектростанциях (ГЭС), где наблюдается сезонность. Например, весной, особенно во время половодья, количество вырабатываемой электроэнергии значительно выше.

В апреле этого года Латвии удалось произвести на 13% больше электроэнергии, чем с апреля прошлого года, что, соответственно, позволило ей стать страной-экспортером электроэнергии. При этом по мере уменьшения объема производства на ТЭЦ увеличивается производство электроэнергии с использованием другого сырья.

Количество произведенной электроэнергии в Латвии по месяцам в годовом исчислении ФОТО: Скриншот с AST.lv

При расчете биржевой цены учитываются различные факторы. На сайте энергетической компании Eesti energia поясняется, что каждый день поставщики электроэнергии подают на биржу заказ, сколько электроэнергии им потребуется на следующий день для покрытия потребностей потребителей. Отсюда становится понятно, сколько электроэнергии необходимо произвести. Предпочтение обычно отдается электроэнергии, произведенной за счет возобновляемых источников энергии или с использованием атомной энергии, которая дешевле непосредственно из-за используемого сырья.

Если потребность не может быть покрыта за счет возобновляемых ресурсов, то предоставляется возможность продавать электроэнергию производителям, которые используют ископаемые виды топлива, такие как горючие сланцы или газ - это гораздо более дорогое сырье, и тут надо доплачивать за выбросы CO2.

Исполняющая обязанности руководителя отдела коммуникации Augstsprieguma tīkls (АST) Элина Гриване также указывает на аналогичные соображения при расчете биржевых цен: "Цены определяются соотношением спроса и предложения, а общая цена, по которой все производители продают энергию, определяется самым дорогим предложением в момент, когда все потребление удовлетворено. Именно поэтому цены выше в часы пик потребления, потому что более дешевые предложения не могут удовлетворить все потребности".

Кроме того, она говорит, что количество электроэнергии латвийского производства может увеличиться, когда цены на ресурсы снизятся или появятся новые торговцы электроэнергией: "Объем местного производства электроэнергии увеличится, когда ресурсы станут дешевле и предприниматели смогут предлагать электроэнергию по более низкой цене или когда на рынок выйдут новые производители, которые используют возобновляемые ресурсы (будут построены солнечные и ветряные станции, требуемая на данный момент мощность которых превышает максимальное латвийское потребление в несколько раз)".

Как отмечается в ежемесячном отчете AST, средние цены на электроэнергию в Латвии достигли исторически самого высокого среднемесячного значения с момента открытия рынка электроэнергии в июне - 218,29 евро/МВтч, в Литве цена была еще выше - 223,16 евро/МВтч, в то время как в Эстонии рост был не таким большим и цена достигла 173,83 евро/МВтч. По данным AST, разницу можно объяснить недоступностью соединения Валмиера - Тарту из-за его реконструкции, в результате которой из Эстонии в Латвию можно было импортировать меньшее количество электроэнергии.

Поскольку месяц еще не закончился, пока невозможно судить о средней месячной цене в июле, но, глядя на данные, собранные биржей, средняя цена за неделю колеблется от 270,81 до 304,24 евро.