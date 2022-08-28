Манипуляции с дизельными двигателями: в Латвии процветает нелегальный бизнес

Однако нет недостатка в предложениях модифицировать и эту систему, чтобы не нужно было заливать реагент и не загорались бы сигнальные лампочки.

Из телефонного разговора с Autochip.lv:

Сервис: Программирование системы AdBlue не влияет на прохождение техосмотра, сделаем так, что там все в порядке, и выдадим гарантийный талон на выполненные работы.

De Facto: Это значит, что можно расплачиваться картой?

Сервис: Да, можно!