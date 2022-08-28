В Латвии процветает бизнес, который предлагает различные виды манипуляций с дизельными двигателями - отключение встроенных экотехнологий, которые направлены на снижение количества вредных выбросов, сообщает передача De Facto. Теоретически такое вмешательство помешало бы транспортному средству пройти техосмотр, однако по большей части это не проблема, так как возможности существующих проверок по выявлению манипуляций ограничены.
Манипуляции с дизельными двигателями: в Латвии процветает нелегальный бизнес
Дизельный сажевый фильтр (DPF), помогающий очищать выхлопные газы от выбросов, уже более десяти лет является обязательным требованием для двигателей определенного экологического стандарта (EURO-4, EURO-5, EURO-6). Если бы Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) обнаружила, что у такой машины вырезан фильтр, пройти техосмотр было бы невозможно.
В телефонном разговоре с одной из автомастерских, которая предлагает вырезать сажевый фильтр, нам дали обещание, что сделают это для названной модели автомобиля примерно за 200 евро, к тому же никто ничего и не заметит, даже при техосмотре. Аналогичные обещания дают и другие поставщики услуг.
Судя по широкому предложению, вырезание сажевого фильтра пользуется спросом. Его изменение обойдется гораздо дороже, поэтому в этих расчетах забота о климате отходит на второй план.
Для более новых автомобилей, включая грузовики, тягачи и тяжелую технику, вредность выбросов дополнительно снижается за счет специальных веществ - распыления AdBlue в выхлопной системе. На каждые сто литров топлива расходуется от двух до восьми литров AdBlue. Если вы занимаетесь, например, транспортным бизнесом или используете спецтехнику, получаются значительные расходы.
Однако нет недостатка в предложениях модифицировать и эту систему, чтобы не нужно было заливать реагент и не загорались бы сигнальные лампочки.
Из телефонного разговора с Autochip.lv:
Сервис: Программирование системы AdBlue не влияет на прохождение техосмотра, сделаем так, что там все в порядке, и выдадим гарантийный талон на выполненные работы.
De Facto: Это значит, что можно расплачиваться картой?
Сервис: Да, можно!
Анния Новикова, директор Департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщения, подчеркивает, что предоставление такой услуги является незаконным: "Конечно, законодательно это не разрешено. Эти вещи нигде в нормативных актах не определены как такая мера, которую можно сделать, по сути это является манипуляцией техническими параметрами".
Однако, судя по открытым предложениям, бороться с этим на данный момент никто не пытается. Чаще всего одни и те же сервисы предлагают отключить обе вышеупомянутые встроенные в машину экотехнологии.
Более того, уже не в анонимной или полуанонимной рекламе, а часто на красиво оформленных веб-сайтах. Также есть специальные предложения для грузовых автомобилей и сельхозтехники.
"Ну, конечно, с точки зрения CSDD такой бизнес незаконен, этого нельзя делать и не надо делать, потому что в техосмотре тоже есть оценка - если есть вмешательство в выхлопную систему, при техническом осмотре оно оценивается отрицательно.
Так что техосмотр на такой машине нельзя пройти", - говорит Янис Лиепиньш, руководитель технического отдела CSDD.
За последние два года проблемы CSDD в системе выхлопных газов выявляются значительно чаще и составляют до восьми процентов от всех выявляемых дефектов.
Однако для обнаружения вырезанного сажевого фильтра, если это не видно визуально, требуется специальное оборудование, которое все еще находится в экспериментальной стадии. И в Латвии есть одно такое устройство.
Эти устройства могут появиться на всех станциях техосмотра, а измерение станет обязательным с 2025 года. Эту проверку должны пройти автомобили с двигателями стандарта EURO-5 и EURO-6.
Однако это не решит проблему с попытками манипуляции с системой, требующей добавки AdBlue. Действительно ли система работает, можно измерить только при определенной нагрузке. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Польшу, пытаются бороться уже имеющимися средствами.
В некоторых случаях автомобили даже чуть ли не разбирали, чтобы найти устройства.
Производитель упомянутого вещества, анализируя рынок и данные клиентов, попытался оценить, сколько грузовиков, микроавтобусов, спецтехники и пассажирского транспорта может быть с поврежденной или отключенной подачей AdBlue.
По их данным, система не работает уже у пятой части (20%) этих автомобилей в возрасте до двух лет, 60 процентов - в возрасте до пяти лет. А если автомобиль старше шести лет, система снижения выбросов может быть отключена на целых 90 процентов. (Данные и расчеты: CrossChem.)
Не исключено, что уже в сентябре эту проблему можно будет обсуждать в Совете безопасности дорожного движения для поиска решений. В Министерстве сообщения подчеркивают, что такая услуга сейчас нелегальна. Не исключено, что решения будут искать в сотрудничестве с другими учреждениями, в том числе со Службой государственных доходов и Государственной полицией, а также путем контроля транспортных предприятий.
И в CSDD, и в Министерстве сообщения допускают, что за отключение экосистем для дизельных двигателей может быть наложена такая же ответственность, как, например, за подделку показаний одометра.
Езда на автомобилях, грузовиках или специальной технике, манипулируемой таким образом, не только наносит ущерб окружающей среде, но и облагает автомобиль несоответствующей ставкой налога - чем чище машина, тем меньше налог.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!